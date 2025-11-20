Esperanza en la ANPA de Rubiáns tras la reunión con Mobilidade

Directiva de la ANPA de Rubiáns Gonzalo Salgado

La ANPA ‘Casanova’ de Rubiáns recupera la esperanza tras reunirse con el subdirector xeral de Mobilidade que, aseguran, asumió sus demandas para cambiar el horario del transporte escolar lo que, a su vez, permitiría adelantar la entrada y la salida del centro, igualándola al resto del municipio.

“Valoramos positivamente a información que se nos trasladou, así como o compromiso da Consellería de Mobilidade de emitir un informe favorable”, señalan desde la asociación. Y es que el responsable autonómico, aseguran, les trasladó que su demanda era viable.

Las familias explican que son conscientes de que la última palabra pertenece a la Consellería de Educación, pero señalan que “non teñen argumentos para denegarnos o cambio de horario”, por lo que esperan una llamada “en breve” desde el departamento que dirige Román Rodríguez “respondendo á nosa petición de manter a xuntanza que lle solicitamos”.

La ANPA lleva tiempo moviéndose para que, de esta vez, pueda llevarse a cabo el ansiado cambio, que sufren desde hace casi veinte años. El alumnado entre en el centro a las 9:50 horas, lo que supone un obstáculo para la conciliación familiar y laboral, pero también sale con escaso tiempo para utilizar con el tiempo recomendado el servicio de comedor escolar. Ahora, las familias aseguran que están “esperanzadas” de que este conflicto está “sendo encamiñado” hacia una solución.