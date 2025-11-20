Convertir Malveira en un centro de interpretación de Cortegada requiere cambios en el Plan Xeral de Vilagarcía

Fachada de la fábrica Malveira Gonzalo Salgado

Convertir la antigua fábrica de Conservas Malveira en un Centro de Interpretación de Cortegada, una propuesta que forma parte del acuerdo entre PSOE y BNG para aprobar los Presupuestos, requiere de varios pasos que implican tanto a particulares como a la administración pública, así como cambios en el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Para empezar, razonan desde el Concello, los propietarios deben de querer vender. Hasta ahora no dieron muestra de ello. La intención del Concello es adquirir estas instalaciones, ejemplo de la antigua prosperidad conservera de Carril, y darle un uso cultural pero para ello, claro, es necesario un acuerdo con sus diversos dueños. Y en el caso de que esto se lograra, seguirían quedando escollos por superar, ya que está afectado por varias administraciones.

En primer lugar, es necesario tener en cuenta lo que establece el Plan Xeral de Ordenación Urbana en vigor, que señala como usos el comercial y el ‘TH’ que, apuntan fuentes municipales, “no están claramente definidos”. También establece el mantenimiento del volumen, surgiendo ya el primer problema.

Un proyecto a medio plazo

Y es que en el caso de que el edificio se derribara para construir otro, una pequeña parte tendría que ser retranqueada para respetar la alineación del vial, según el PXOM, compensando el volumen con más altura en el nuevo edificio; en caso de que no se derribe, se podrá mantener la actual alineación, pero también el volumen.

Los técnicos del Concello apuestan por realizar una modificación puntual del Plan Xeral para definir claramente los usos y, llegado el caso, para catalogar el edificio.

También está afectado por Estradas de Galicia y por Costas, aunque debido a la transferencia a la Xunta, señalan desde el Concello, el trámite se simplifica, ya que todo depende del gobierno autonómico.

Por último, en el caso de que el edificio se catalogara y, por tanto, protegiera, tendría que ser informado por Patrimonio (Xunta de Galicia). A todo esto se suma la protección del patrimonio litoral, cuyo catálogo está ahora en exposición pública. El siguiente paso sería conseguir financiación. Inciden en el Concello, en este sentido, que se trataría de un presupuesto “elevado” ya que al proyecto museístico hay que sumar el constructivo.

En todo caso, también hay que tener en cuenta que Cortegada pertenece al Parque Nacional das Illas Atlánticas, que son de titularidad estatal y gestión de la Xunta de Galicia. Por todo ello, desde el Concello señalan que en caso de convertir la antigua fábrica de Malveira en un centro de interpretación de la isla frente a Carril, se plantea como un “proyecto a medio plazo” en el que, además, se tendrían que implicar más administraciones, además de la municipal.