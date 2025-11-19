Vilagarcía destinará 1,4 millones de euros del remanente a saldar tres préstamos y dejar en el mínimo un cuarto
La operación permite seguir rebajando la carga financiera, que está muy lejos del máximo legal permitido
El Concello destinará 1.461.000 euros de los más de cuatro millones de superávit con el que se cerró el Presupuesto de 2024 a la amortización de la deuda. De esta manera, serán cancelados tres préstamos de 2018, 2019 y 2022, por importe de 310.750, 221.750 y 504.687 euros, respectivamente. Además, será reducido al mínimo (85.000 euros) el concertado en 2020, con una cuantía de 1,7 millones. En general, todos estos créditos fueron solicitados para costear obras y servicios y la compra de maquinaria o programas, recuerdan fuentes municipales.
Desde Ravella señalan que fue “a boa situación económica do Concello dende que Alberto Varela accedeu á Alcaldía” lo que permite esta medida. Por un principio de prudencia, no todos los remanentes se pueden dirigir a la amortización de deuda. Por ello, de los casi 4,1 millones que hay a día de hoy, apenas un y medio son los que se utilizarán en amortizar o liquidar los cuatro créditos. El índice de endeudamiento de Vilagarcía a 31 de diciembre de 2024 era de 32,96, que con el nuevo préstamo para 2025 pasará a un 37, muy debajo del máximo legal (110%).