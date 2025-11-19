Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Vilagarcía destinará 1,4 millones de euros del remanente a saldar tres préstamos y dejar en el mínimo un cuarto

La operación permite seguir rebajando la carga financiera, que está muy lejos del máximo legal permitido

Olalla Bouza
19/11/2025 19:04
El pleno de Vilagarcía debatió la actualización de las ordenanzas fiscales
El alcalde, Alberto Varela, durante un Pleno
Mónica Ferreirós

El Concello destinará 1.461.000 euros de los más de cuatro millones de superávit con el que se cerró el Presupuesto de 2024 a la amortización de la deuda. De esta manera, serán cancelados tres préstamos de 2018, 2019 y 2022, por importe de 310.750, 221.750 y 504.687 euros, respectivamente. Además, será reducido al mínimo (85.000 euros) el concertado en 2020, con una cuantía de 1,7 millones. En general, todos estos créditos fueron solicitados para costear obras y servicios y la compra de maquinaria o programas, recuerdan fuentes municipales.

Desde Ravella señalan que fue “a boa situación económica do Concello dende que Alberto Varela accedeu á Alcaldía” lo que permite esta medida. Por un principio de prudencia, no todos los remanentes se pueden dirigir a la amortización de deuda. Por ello, de los casi 4,1 millones que hay a día de hoy, apenas un y medio son los que se utilizarán en amortizar o liquidar los cuatro créditos. El índice de endeudamiento de Vilagarcía a 31 de diciembre de 2024 era de 32,96, que con el nuevo préstamo para 2025 pasará a un 37, muy debajo del máximo legal (110%).

Te puede interesar

Actuación del grupo de gaitas y baile de la entidad en sus inicios

EL CMDC Breogán publica la edición de noviembre de su revista ‘Follas Culturais’
Sandra Rey
El ideal gallego

A Illa supera la media gallega y nacional en el reciclaje de envases, papel y vidrio
A. Louro
Residuos y voluminosos acumulados en el municipio

Catoira contará desde enero con un nuevo camión para recoger residuos voluminosos
Fátima Pérez
Andrea Maneiro con Manuel Dopico, que pondrá la música

La asociación vecinal de O Piñeiriño organiza dos encuentros literarios
Olalla Bouza