Una hora gratis para residentes y clientes del tejido local en los aparcamientos de Vilagarcía: Así será la nueva ordenanza

Los vilagarcianos que estén registrados en el Padrón del Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica tendrán derecho a una bonificación del cien por cien en los primeros 60 minutos en cualquiera de los aparcamientos de titularidad municipal. Lo mismo ocurrirá con los clientes de los establecimientos adheridos a la Asociación de Comerciantes e Hostaleiros Zona Aberta o de cualquier otra entidad con la que el municipio firme un convenio. Solo se podrá usar ese privilegio una vez al día, según establece la nueva ordenanza fiscal que regulará este servicio y que será debatida en el próximo Pleno.

El documento estipula también las tarifas por minuto y por día, así como el coste de los abonos que podrán ser de 24 o 12 horas y para 30 o 15 días, diferenciando, además, entre coches, motocicletas y bicicletas.

Precio por minuto

La ordenanza, que se aplicará primero en el Xoán XXIII, después en el de A Concha y, finalmente, en los espacios que puedan surgir, entrará en vigor en cuanto se instale la nueva maquinaria, cuya contratación (por 123.000 euros) está en la última fase de tramitación.

El precio por minuto se establece en 0,013 euros, con un máximo de 18,66 por día; los abonos de 24 horas tendrán un precio de 74,61 euros si es por 30 días y de 55,96 si es solo por dos semanas; mientras que los de 12 horas (de 8 a 20 o de 7 a 19) tendrán un precio de 59,69 o de 44,77 euros. Los de bicicletas serán de 14,92 y los de motocicletas de 37,31 euros, en ambos casos únicamente en la modalidad mensual de 24 horas.

Por último, se mantiene- con la intención de que progresivamente desaparezca o se reduzca al mínimo- el abono preexistente que la concesionaria tenía establecido con los trabajadores municipales (37,31 euros) y solo para horario de mañana. Los horarios van de 8 a 22 en invierno y hasta las 24 en primavera y verano.

La puesta en marcha de la nueva maquinaria permitirá abrir este u otro aparcamiento municipal las 24 horas del día, pero para ello será preciso ampliar el personal adscrito a este servicio, algo que está estudiando el gobierno con los servicios técnicos y jurídicos del Concello.