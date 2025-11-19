Qué hacer mañana en Vilagarcía: La Orquesta Sinfónica actúa en el Auditorio

Orquesta Sinfónica de Galicia Cedida

La Orquestra Sinfónica de Galicia actúa mañana jueves, 20 de noviembre, en el Auditorio de Vlagarcía, con dos composiciones de Mozart y Dvorák como protagonistas de la velada. El concierto será a las 20:30 horas, con entrada gratuita para miembros de la Sociedade Filarmónica, encargada de organizar la programación, y que cuenta con el patrocinio del Concello. La entrada general es de 5 euros y podrá adquirirse el propio día, en taquilla.

Los asistentes podrán disfrutar de la música de W.A. Mozart durante la primera parte: la obertura del 'El rapto en el Serrallo', "que pode ser considerado o primeiro gran éxito dunha ópera en alemán", apuntan desde la SFV; también sonará la 'Sinfonía Concertante' para flauta, oboe, fagot y trompa. La segunda parte del concierto estará dedicada a Antonín Dvorák y a una de sus obras más escuchas y populares: La 'Octava Sinfonía en sol mayor'.

Décimo aniversario

Bajo la batuta de Lucas Macías- que también es director titular de la Oviedo Filarmónica, la Orquesta CIudad de Granada y la Real Sinfónica de Sevilla- actuarán como solistas Claudia Walker Moore, flauta; Carolina Rodríguez Canosa, oboe; Marta Montes Sanz, trompa; y Steve Harriswangler, fagot.

La entidad cultural presentó el programa para la temporada 2025-26 el pasado mes de septiembre. Este año, con motivo de su décimo aniversario, la Sociedade Filarmónico preparó un ciclo musical de lo más especial, compuesto por siete actuaciones de primer nivel. El primer concierto fue el del Cuarteto Casals, que contó con muy buena acogida. La programación se extiende hasta la primavera del año próximo e incluye a: Thomas Enhco (12 de diciembre); Hera Park (28 de febrero); Real Filharmonía (20 de marzo); Alexis Cárdenas, Jorge Glem y Elvis Martínez (24 de abril) y, para finalizar, Liza Ferschtman y Benjamin Hochman (29 de mayo).