Vilagarcía

Pontevedra incorpora el sistema ES-Alert: Los móviles recibirán aviso en caso de riesgo de quedar atrapados en la carretera por nevada

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, presentó el Plan Invernal

Olalla Bouza
19/11/2025 16:00
Un momento de la presentación del plan
Un momento de la presentación del plan

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, firmó en el Centro de Conservación de A estrada el Plan de Vialidade Invernal con el que, explicó, “a administración do Estado garante a circulación con seguiridade pola rede de estradas”. En la provincia de Pontevedra se movilizarán durante este invierno hasta doce camiones quitanieves y tres palas, media docena de almacenes de sal con más de 2.000 toneladas y siete silos, que se distribuirán estratégicamente y estarán permanente cargados. Además, ya cinco plantas de salmuera capaces de producir hasta 20.000 litros a la hora y de almacenar 100.000 litros. Los seis tramos que se consideran especialmente sensibles en Pontevedra no afectan, en ningún caso, a las comarcas de O Salnés y Ulla-Umia, siendo los más próximos los que pasan por Silleda y A Estrada.

Eso sí, en la comarca de Ullán se instalará uno de los puestos de mando avanzado incluidos en el Plan Invernal, que define los procedimientos para las distintas fases de preemergencia y emergencia e incorpora, como novedad, la tecnología ES-Alert, de la Red de Alerta Nacional, para avistar a los teléfonos móviles de posibilidad de quedar atascados en una nevada.

