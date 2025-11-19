Mi cuenta

Vilagarcía

Naturgy descarta instalar el transformador en el campo da festa de Sobradelo

La empresa modifica el trazado de una instalación en renza para acabar en la Rúa Marxiada

Olalla Bouza
19/11/2025 20:29
Imágenes del transformador de Renza incluidas en el proyecto de Naturgy, que está en exposición pública
Imágenes del transformador de Renza incluidas en el proyecto de Naturgy, que está en exposición pública

La empresa de energía Unión Fenosa de Distribución Grupo Naturgy ya renunció a instalar un transformador en la explanada próxima al centro cultural de Sobradelo, conocida popular como campo da festa, debido a la oposición vecinal y, en concreto, de los propietarios afectados. Desde el Concello señalan que la firma se encuentra buscando una alternativa.

Se trata de unos de los temas que preocupaban a la asociación vecinal, ante los impedimentos que supondría para la ampliación del lugar donde se llevan a cabo los eventos festivos. Sin embargo, este futuro incremento de espacio también parece ahora complicado por otras cuestiones, como la negativa de unos propietarios a retranquear su cierre o la afectación de Augas de Galicia.

Incremento de población

Por otra parte, el Grupo Naturgy proyecta actuaciones en un lugar próximo a Outeiro, en la Rúa Marxiada, también en Sobradelo. Se trata, en realidad, de la modificación del trazado del centro de transformación que está en el lugar de Renza, en la parroquia vecina de San Martiño de Sobrán (Vilaxoán). Señalan desde UFD que dos de los apoyos de este centro ya agotaron su vida útil. Sin embargo, es imposible mantener el actual trazado, debido al incremento de la población en la zona desde que se puso en marcha, por lo que hay viviendas que así lo impedirían; pero también por la presencia de campos de cultivo permanentes, que impiden la actuación sobre el tramo afectado. Por todo ello, se propone una reforma del trazado que llega hasta Sobradelo. Está en exposición pública.

