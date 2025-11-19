La CIG destaca el "total respaldo" de las trabajadoras de la limpieza hospitalaria a la huelga en Vilagarcía y Ribeira

Concentración en el Hospital do Salnés Cedida

La CIG destaca el respaldo total, del cien por cien, de las trabajadoras de limpieza hospitalaria a la huelga convocada por la equiparación salarial. Fue así, señalan desde la central sindical, tanto en Vilagarcía como en Ribeira. En ambos centros se optó por paros de dos horas en los turnos de mañana y de tarde que, apunta la central nacionalista, “están a rexistrar un seguimento total, malia os abusivos servizos mínimos impostos”, que fueron del 100% en quirófanos y urgencias y de alrededor del 70% en el resto.

En el caso de Ribeira, hay concentraciones delante del Hospital todos los martes, mientras que en Vilagarcía son los miércoles. Además, el personal del centro de Ande realizará la próxima semana una manifestación alrededor del hospital, tanto el martes como el miércoles.

Las plantillas arousanas, al igual que los de Cee, denuncian que los servicios de limpieza están externalizados y se rigen por el convenio provincial de la limpieza, por lo que tienen peores condiciones salariales y sociales “que as compañeiras que realizan o mesmo traballo nos hospitais de referencia da súa área”, equiparadas a las del Sergas.