La asociación vecinal de O Piñeiriño organiza dos encuentros literarios

Andrea Maneiro con Manuel Dopico, que pondrá la música

La Asociación de Veciños ‘Breogán’ de O Piñeiriño organiza dos encuentros literarios para los próximos días. El primero será mañana, viernes, a cargo de Andrea F. Maneiro, que a las 20:30 horas presentará su poemario ‘Meridiano Orixe’, que recibió el premio de Vilalba. El acto estará amenizado por la música de Manuel Dopico.

Será en el centro cultural ‘Breogán’, al igual que el que tendrá lugar el siguiente viernes, 28 de noviembre, a las 21 horas, y que correrá a cargo del escritor y periodista José Ramón Alonso de la Torre. Presentará ‘Un país que no se acaba’, una antología de artículos en los que explora Extremadura, Galicia, la religiosidad popular... todo ello bajo una mirada personal, crítica y reflexiva.