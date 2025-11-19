El campo de A Pelada contará con un nuevo vestuario y el gimnasio municipal de Vilagarcía renovará suelo y material

Un entrenamiento en A Pelada Gonzalo Salgado

La Xunta de Goberno local dio el lunes luz verde a las dos últimos proyectos que la Concellería de Deportes, que dirige Carlos Coira, presentó al II Plan Extraordinario de la Diputación de Pontevedra: La instalación de un vestuario en el campo de fútbol de A Pelada y la renovación del suelo y parte del material en el gimnasio municipal del pabellón Sara Gómez. El presupuesto de cada una de las actuaciones es de 11.000 y 17.000 euros y cuentan con un plazo de ejecución de un mes.

En el caso de A Pelada, la empresa encargada será Leyna Gestión. La petición de instalar un nuevo vestuario fue trasladada por los clubs que utilizan este campo con más frecuencia, la Escola Deportiva Arousa y el Club Atlético Faxilde. El objetivo es pasar de dos módulos a tres, mejorando la logística de los equipos cuando ya se están disputando otros partidos y, especialmente, cuando visitan el campo equipos mixtos, favoreciendo así que las niñas tengan un vestuario propio.

Iberian Sportech será la empresa que asuma las labores de mejora de gimnasio municipal. La remodelación consistirá en el campo de pavimento, que será sustituido por 134 losetas de caucho. También se acondicionará una zona con césped artificial para entrenamiento funcional. La instalación verá renovada una parte importante de su material: Una bicicleta estática nueva, pesas, kettebells, balones medicinales, cajones para saltos, sacos lastrados o colchonetas, entre otras cosas.

"Con estes dous últimos contratos xa adxudicados, rematamos o ano cumprindo con todas as melloras en instalacións deportivas que planificamos no arranque de 2025", apuntó Coira. Vilagarcía recibió 312.000 euros del II Plan Extraordinario de la Diputación, siendo el municipio de O Salnés que más financiación logró obtener. Deportes presentó ocho proyectos con los que captar inversiones.

"Algúns son máis ambiciosos, como a reforma da pista de atletismo, xa a piques de rematar, ou a da piscina, tamén en execución, e outros máis sinxelos pero moi demandados pola veciñanza", apuntó el edil. Es el caso de la mejora de la iluminación en el campo de Vilaxoán, ya finalizada; la instalación de nuevas gradas en los pabellones de Faxilde y Carril, cuya mesa de contratación se realizó esta semana, al igual que la nueva pista para Fexdega; la compra de asientos para el pabellón 'Sara Gómez', pendientes de colocación; o la construcción de una cantina y otras actuaciones en Berdón, en proceso. La Concellería ya trabaja en las propuestas con las que pretende captar fondos en el siguiente plan de inversiones.