Carlangas: “Vilagarcía para mí es casi casa. Conozco bastante bien Arousa y la comarca”

El artista se encuentra preparando su tercer álbum de estudio

Tras 15 años y cinco discos como vocalista y guitarrista de Novedades Carminha, desde el 2022 –tras el anuncio de la pausa indefinida del grupo–, Carlos Pereiro, conocido artísticamente como Carlangas, se ha sumergido en su propio proyecto musical, el cual ya cuenta con dos álbumes de estudio y otro “en la recámara”. Este fin de semana actuará en el festival Castes The Musical, siendo el cabeza de cartel junto a Kiko Veneno.

¿Es la primera vez que vienes a Vilagarcía en solitario?

Yo soy de Santiago de Compostela, así que Vilagarcía para mí es casi casa. Conozco bastante bien Arousa y la comarca, y sí que es verdad que con el proyecto Carlangas es la primera vez que voy, pero con Novedades Carminha ya había estado cuando se celebraba allí el Festival do Norte.

¿Conocías Castes? ¿Tendrás oportunidad de disfrutar del vino y la gastronomía del evento?

No lo conocía, pero hace unos meses cuando contactaron conmigo y me dijeron que tocaba Kiko Veneno, dije que sí a la primera: es mi artista favorito.

Nosotros vamos a disfrutar del festival al completo. Los conciertos están muy bien, pero me parece interesante toda la propuesta alrededor del evento. Allí me verán disfrutando del vino.

Castes y el Festival Comarea de Muxía cierran tus directos del año. ¿Tienes preparado algo especial?

Voy a probar un espectáculo nuevo, mucho más rockero y ya adelantando un poco lo que se viene para el año. Tengo especiales ganas, pues va a ser la primera vez que toque las canciones en ese formato y creo que va a gustar mucho.

Castes y el Festival Comarea de Muxía cierran sus directos del año

¿Qué cambios has notado al pasar de estar en un grupo a tu proyecto en solitario?

Parece que voy en solitario, pero ni mucho menos. Con Novedades Carminha al final era trabajar con amigos de la adolescencia, que llevábamos casi 15 años tocando juntos. Ahora trabajo con personas –también amigos– a las que me tuve que acoplar artística y musicalmente, y con las que me fui cruzando a lo largo de mi trayectoria. Pero a nivel composición, la dinámica es bastante parecida.

¿Sentiste presión o incertidumbre por como recibiría el público esta nueva etapa?

La verdad es que no, me esperaba un buen recibimiento. En los últimos dos años hicimos unos 90 conciertos y la última vez que estuve en Galicia llenamos la Sala Capitol de Santiago.

Yo era consciente de que esto necesitaba un proceso de adaptación y de arranque, pero estoy muy satisfecho con como fueron las cosas hasta el momento.

¿Qué podemos esperar de Carlangas para los próximos meses?

Me quedan estos dos conciertos, que me apetecen muchísimo. Además en Galicia, mi casa, por lo que es una buena forma de cerrar esta etapa.

Y después solo me vais a ver metido en un estudio de grabación entre semana, preparando el nuevo disco.

¿Estás trabajando en algún proyecto nuevo?

Sí y tengo pensando parar unos cinco o seis meses para dedicarme a lanzarlo y promocionarlo, y ya luego engancharé con una gira. Empezaré a sacar canciones en breve y el disco entero creo que será para la primavera de 2026.

Estoy viviendo ahora un idilio con la música que escuchaba cuando era adolescente, que es de una tradición más rock, de principios de los grupos indie, The Strokes, The Libertines... como que volví a esa música y estoy en un momento bastante dulce a nivel creativo.