Vilaxoán celebra San Martiño con una merienda baile

Cartel del evento

Vilaxoán celebrará el próximo sábado, 22 de noviembre, la festividad de San Martiño. Lo hará en el centro sociocultural, a partir de las 19:30 horas. No faltarán las castañas asadas, tan típicas de estas fechas, pero tampoco los bollos preñados, para echarle algo contundente al estómago. Después, será el turno de echar un baile. La música la pondrán el Dúo Sabor, a las 21 horas, y, como broche de oro, Dj Óscar