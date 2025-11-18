Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Ravella lleva a pleno el convenio con la UVigo para crear el bosque-escuela Juan Manuel Pérez Eyré

Será en una parcela municipal de cinco hectáreas en Pinar do Rei

Fátima Frieiro
18/11/2025 13:10
Una actividad anterior de plantación de árboles en Pinar do Rei
Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía firmará un convenio con la Universidad de Vigo para crear un bosque-escuela en memoria del profesor recientemente fallecido, Juan Manuel Pérez Eyré. La idea es que el proyecto se realice en una parcela municipal de cinco hectáreas en Pinar do Rei. El gobierno local lleva esta propuesta al próximo pleno.

Concello y Universidade de Vigo colaboran en la creación del ‘bosque-escola Juan Pérez Eyré’

Más información

Con el convenio el Concello se comprometería a financiar el proyecto con 16.000 euros en cuatro años, a partir de enero de 2026. La iniciativa partió del investigador y profesor de la UVigo, Óscar Briones, y contó con el visto bueno del ejecutivo municipal desde el primer momento. Así pues lo que se busca en Pinar do Rei es habilitar un nuevo espacio que las escuelas de la ciudad puedan utilizar como área de aprendizaje en plena naturaleza. De hecho se creará un área de frondosas atlánticas reutilizando la vegetación preexistente y con orientación de "bosque maduro". Esto implica que no se intervendrá con extracción, entendiendo que el nacimiento y la muerte de los árboles es también un proceso que forma parte del ecosistema.

Vertiente pedagógica

El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de vincular el proyecto con una vertiente pedagógica en memoria de Pérez Eyré, que trabajó muchos años en el CRP San Francisco y fue docente de cientos de vilagarcianos. De esta forma los centros podrán usar esta aula al aire libre y realizar en ella talleres, laboratorios y excursiones entre otras propuestas. A mayores - tal y como apunta el investigador Óscar Briones- tendría efectos en la mitigación de los incendios, en la mejora y retención de CO2 y en el fomento de la biodiversidad autóctona.

El proyecto, una vez que se ponga en marcha, aumentará los espacios "Rede Galega de Bosques Atlánticos Antiguos" de la Universidad de Vigo.

Te puede interesar

Carla Sesar y Tomasa Franco ya están en Aigle, donde competirán en el mítico World Cycling Centre

Carla Sesar y Tomasa Franco ya están en Suiza para disputar el Europeo Júnior de Taekwondo
Gonzalo Sánchez
Los operarios iniciaron esta mañana en el Malecón ribeirense la instalación de la carpa que albergará la pista de hielo desde el 28 de este mes

Comienza en el Malecón de Ribeira la instalación de la carpa que albergará la pista de hielo a partir del 28 de noviembre
Chechu López
Goteras en un patio interior

El BNG de Vilagarcía lleva a Pleno una moción para el arreglo de las goteras en el colegio de Carril
Olalla Bouza
El departamento municipal de Promoción Económica de A Pobra presentó el cartel del concurso enmarcado dentro de la programación 'Volta o Nadal, voltan as caramiñas'

El Ayuntamiento de A Pobra pone en manos de los vecinos parte de la ambientación navideña premiando la decoración de sus balcones y fachadas
Chechu López