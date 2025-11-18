Ravella lleva a pleno el convenio con la UVigo para crear el bosque-escuela Juan Manuel Pérez Eyré

Una actividad anterior de plantación de árboles en Pinar do Rei Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía firmará un convenio con la Universidad de Vigo para crear un bosque-escuela en memoria del profesor recientemente fallecido, Juan Manuel Pérez Eyré. La idea es que el proyecto se realice en una parcela municipal de cinco hectáreas en Pinar do Rei. El gobierno local lleva esta propuesta al próximo pleno.

Con el convenio el Concello se comprometería a financiar el proyecto con 16.000 euros en cuatro años, a partir de enero de 2026. La iniciativa partió del investigador y profesor de la UVigo, Óscar Briones, y contó con el visto bueno del ejecutivo municipal desde el primer momento. Así pues lo que se busca en Pinar do Rei es habilitar un nuevo espacio que las escuelas de la ciudad puedan utilizar como área de aprendizaje en plena naturaleza. De hecho se creará un área de frondosas atlánticas reutilizando la vegetación preexistente y con orientación de "bosque maduro". Esto implica que no se intervendrá con extracción, entendiendo que el nacimiento y la muerte de los árboles es también un proceso que forma parte del ecosistema.

Vertiente pedagógica

El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de vincular el proyecto con una vertiente pedagógica en memoria de Pérez Eyré, que trabajó muchos años en el CRP San Francisco y fue docente de cientos de vilagarcianos. De esta forma los centros podrán usar esta aula al aire libre y realizar en ella talleres, laboratorios y excursiones entre otras propuestas. A mayores - tal y como apunta el investigador Óscar Briones- tendría efectos en la mitigación de los incendios, en la mejora y retención de CO2 y en el fomento de la biodiversidad autóctona.

El proyecto, una vez que se ponga en marcha, aumentará los espacios "Rede Galega de Bosques Atlánticos Antiguos" de la Universidad de Vigo.