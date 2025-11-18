Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La playa de A Compostela recupera la normalidad tras tapar el socavón con arena

Los operarios culminaron las labores esta mañana

Olalla Bouza
18/11/2025 17:21
Vistas de A Compostela tras las labores realizadas
Vistas de A Compostela tras las labores realizadas
Mónica Ferreirós

Los operarios del Concello ya finalizaron las obras de aporte de arena en la playa de A Compostela, que recupera la normalidad tras el inmenso socavón que se abrió durante la pasada semana, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas.

Los trabajadores municipales necesitaron dos días, ya que las mareas impidieron seguir trabajando durante la jornada del lunes, aunque la avería ya fue localizada en la primera jornada. Ocurrió en una de las tuberías que van a dar al mar y que es de pluviales, por lo que en ningún momento hubo peligro de contaminación por vertidos.

Fue durante la pasada semana cuando se comenzó a abrir el gran socavón, dividido en varias zanjas, debido a las fuertes lluvias que se registraron, que fueron en ocasiones bastantes intensas, unidas a la acción del mar, que provocaron que se rompiera dicha tubería.

Además, en la zona donde se registró la avería, hay manantiales que proceden de regatos que llegan desde Guillán y Trabanca Sardiñeira. Todas estas condiciones se alinearon para que un tramo importante de la playa apareciese partida.

Te puede interesar

Una de las movilizaciones del 8M en la comarca

El feminismo también está en el rural y Caldas ya trabaja en conformar su propio colectivo
Fátima Pérez
Subasta de la centolla en la lonja de O Grove

Los participantes de este sorteo se pueden hacer con una centolla meca gratis
Fátima Pérez
Fátima Diz muestra el cartel del taller solidario que realizará en Nigrán

El Dojo Berserkers se suma a la lucha contra la enfermedad de Alexander, que afecta al niño de Nigrán Mauri, de solo 3 años
Gonzalo Sánchez
El reventón de la tubería de abastecimiento de agua se registró a primera hora de esta tarde en la Rúa Irmandiños, cerca de la confluencia con la Avenida Rosalía de Castro, en el centro de Ribeira

El reventón de una tubería de agua potable en una céntrica calle de Ribeira obliga a cortar el suministro en esa zona
Chechu López