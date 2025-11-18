La playa de A Compostela recupera la normalidad tras tapar el socavón con arena

Vistas de A Compostela tras las labores realizadas Mónica Ferreirós

Los operarios del Concello ya finalizaron las obras de aporte de arena en la playa de A Compostela, que recupera la normalidad tras el inmenso socavón que se abrió durante la pasada semana, como consecuencia de las fuertes lluvias registradas.

Los trabajadores municipales necesitaron dos días, ya que las mareas impidieron seguir trabajando durante la jornada del lunes, aunque la avería ya fue localizada en la primera jornada. Ocurrió en una de las tuberías que van a dar al mar y que es de pluviales, por lo que en ningún momento hubo peligro de contaminación por vertidos.

Fue durante la pasada semana cuando se comenzó a abrir el gran socavón, dividido en varias zanjas, debido a las fuertes lluvias que se registraron, que fueron en ocasiones bastantes intensas, unidas a la acción del mar, que provocaron que se rompiera dicha tubería.

Además, en la zona donde se registró la avería, hay manantiales que proceden de regatos que llegan desde Guillán y Trabanca Sardiñeira. Todas estas condiciones se alinearon para que un tramo importante de la playa apareciese partida.