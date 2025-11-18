La Aldea do Nadal será este año en Clara Campoamor: Así serán los horarios y requisitos

Una actividad infantil en la edición anterior de la Aldea Mónica Ferreirós

Vilagarcía traslada este año la Aldea de Nadal a su nuevo espacio peatonal, la Rúa Clara Campoamor. Allí se instalarán un máximo de ocho casetas de madera, tal y como recogen las bases que ya están publicadas en la sede electrónica del Concello. El mercadillo se inaugurará el viernes 19 de diciembre y permanecerá abierto hasta el domingo 4 de enero. Otro de los espacios será la Praza da Peixería, donde se llevarán a cabo diferentes actuaciones musicales y talleres infantiles.

El Concello reserva una de las casetas, de titularidad municipal, para ONGs, fundaciones y otras actividades del municipio dedicadas a fines sociales y sin ánimo de lucro. En cuanto al resto, tendrán preferencia los productos relacionados con la temática navideña, como figuras del belén, luces, guirnaldas, adornos, instrumentos típicos, juguetes, figuras de Papá Noel o motivos para el árbol. También alimentos, tanto dulces como salados, y bebidas frías y calientes, pero en este caso, las bases establecen que será obligatorio un registro sanitario y disponer de un carnet de manipulador, valorándose más aquellos que sean de elaboración artesanal.

Las solicitudes, deberán presentarse desde el 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre, de acuerdo con los modelos que se establecen en las bases y se pueden consultar en la sede electrónica. Solo se podrá presentar una por cada interesado. En el caso de que la demanda supere a las casetas disponibles, los puestos se asignarán por resolución de la Comisión de Valoración Municipal, según estipulan las bases. El horario de apertura de las casetas será de 11 a 14 por la mañana y de 17 a 21:30 entre semana, ampliándose media horas más el cierre los sábados y domingos. Los festivos, como el 25 de diciembre o el 1 de enero, abrirá solo de tarde y en las previas, 24 y 31 de diciembre, cerrará a las 20 horas.

Escaparates de Dickens

La Aldea de Nadal está organizada por la Concellería de Promoción Económica, al igual que el Concurso de Decoración de los escaparates, que abre hoy el plazo de presentación de ofertas. El objetivo es crear por las calles un ambiente festivo propio de estas entrañables fechas. La inscripción podrá realizarse hasta el 15 de diciembre y la decoración deberá mantenerse hasta el día de Reyes. Los establecimientos participantes tendrán un cartel distintivo en un lugar visible de la cristalera. Aunque la inspiración debe ser ambientada en las navidades, tendrán dos puntos extra aquellos que se ajusten a la temática ‘Cuento de Navidad’, de Charles Dickens. Para otorgar la puntuación, el jurado tendrá en cuenta, especialmente, la creatividad y la originalidad de la composición del espacio, así como el uso de materiales sostenibles. Establecen un primer premio de 595 euros, dos segundos de 395 cada uno y dos terceros de 200 euros. De esta manera, Vilagarcía ya tiene todo listo para una época llena de ilusión y de magia, con la nueva zona peatonal como protagonista y la complicidad de los negocios.