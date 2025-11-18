Formación en emergencias para los centros de salud de O Salnés

Personal de emergencias en el centro de salud de San Roque

El área sanitaria de Pontevedra-O Salnés está realizando una formación de emergencias para los profesionales que prestan servicios en Atención Primaria en los centros de salud de San Roque (Vilagarcía), Marín y Pontevedra. En cada ambulatorio se realizarán dos sesiones teóricas y prácticas para todo el personal.

Esta formación será impartida en las instalaciones del área sanitaria de los tres centros de salud con una unidad móvil de formación dotada con los recursos necesarios para que los participantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos de una primera intervención adecuada y segura, frente a un potencial incendio que se pueda producir en su centro sanitario.

El contenido teórico de esta formación incluye una parte específica que analiza la tecnología de fuego, sus elementos y formas de prevención. También se estudia la ubicación y clasificación de los agentes extintores, así como los mecanismos de proyección y sus precauciones, así como los tipos de extinción adecuados a cada tipo de combustible.

Una parte práctica

Además, la formación de Emergencias para los profesionales qeu prestan servicios de Atención Primaria en Vilagarcía, Pontevedra y Marín incluye una parte práctica, que abarca conceptos y técnicas de manejo de medios de extinción en situaciones de fuego real, en lo que los formadores también expondrán criterios de conservación y mantenimiento, tanto de los elementos de emergencia como de seguridad nacional.