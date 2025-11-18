Escucha activa contra las violencias machistas en Vilagarcía

La campaña podrá verse, entre otros puntos, en los autobuses urbanos Mónica Ferreirós

Promover la igualdad dentro y fuera del hogar, mantener el compromiso más allá de las fechas simbólicas y no permanecer impasibles frente a las violencias machistas. Estos son algunos de los conceptos que el Centro de Información á Muller de Vilagarcía extrajo de dos jornadas de escucha celebradas en el Auditorio dentro de las actividades promovidas en torno al 25-N. En ellas participaron tanto adultos como escolares del municipio que son parte activa de los denominados Comandos de Igualdade. “Saíron cousas moi interesantes”, manifestó la agente de igualdad del CIM, Paula Rodríguez. De esas sesiones salieron las frases de la campaña “VilaBoTrato”, que es la confeccionada este año por el Concello de Vilagarcía para visibilizar la violencia contra las mujeres. “Queriamos que fose unha campaña participativa e comunitaria na que a cidadanía levara a voz”, explica Rodríguez.

Así pues de esta iniciativa salieron frases que evidencian las preocupaciones de las jóvenes generaciones y de aquellas que están ya en la edad adulta. “Bo trato é poñerse de fronte contra as violencias. Non normalizalas, non permanecer impasibles”; “Hai que saber se tes confianza cunha persoa para facer determinadas cousas” o “As nenas de oito anos teñen que xogar, non copiar o que fan as influencers”.

"Pensamento crítico"

En las jornadas se habló de cuestiones como la educación afectivo-sexual o el pensamiento crítico como herramienta para detectar las violencias y desmontar los estereotipos de género. El informe elaborado tras el proyecto expone que “a mocidade está demandando educación afectivo-sexual: falan que nas relacións debemos escoitarnos, preocuparnos sen atosigar, límites, o benquerer, comunicarnos”.

De hecho entre los jóvenes se puso sobre la mesa el concepto de las violencias digitales que “non son físicas, pero si dañinas” y se señaló la influencia de las redes sociales en los comportamientos de las nuevas generaciones y en su educación.

Proyección de “Soy Nevenka”, teatro y lectura de manifiesto como programación específica El programa de actividades con motivo del 25-N arranca este viernes en la capital arousana con un gran festival reivindicativo en el Auditorio a partir de las once de la mañana. Está destinado al alumnado de los centros educativos. Este año en él se trabajará la violencia machista de forma transversal a través de la música y de las canciones de temática feminista con la artista Pauliña, invitada al acto. Ese mismo día, a partir de las ocho y media de la tarde en el Salón García, se proyectará la película “Eu son Nevenka”, dirigida por Icíar Bollaín y que obtuvo cuatro candidaturas a los premios Goya en 2024. La entrada es gratuita. El propio día, el martes 25, tendrá lugar el acto de lectura del manifiesto institucional elaborado por la Fegamp con motivo del día de visibilización de la violencia contra las mujeres. La lectura será a las doce en la entrada del Concello y estará amenizada por la Escola Municipal de Música de Vilagarcía. En caso de lluvia se trasladará al salón de plenos. Por último el viernes 28 a las 19:30 horas en el Salón García será la representación teatral “A peito descuberto”, una obra protagonizada por Marta Carrillo y basada en su propia experiencia en relación a la vivencia de la lactancia y la maternidad. Hablará desde el humor y la emoción.

El proyecto de escucha se estructuró en varios bloques temáticos con el objetivo de que cada persona pudiese expresarse en torno a ellos. “Detectamos tamén preocupación pola iluminación do espazo público, porque se queren sentir seguras cando camiñan pola rúa”, declaró Paula Rodríguez. En la propuesta participaron tanto hombres como mujeres al entender que la educación en igualdad es algo transversal y que “queriamos que fose unha escoita o máis diversa posible”. Mucho que reflexionar y, sobre todo, mucho que analizar tras las jornadas.