El BNG de Vilagarcía lleva a Pleno una moción para el arreglo de las goteras en el colegio de Carril

Goteras en un patio interior Cedida

El BNG de Vilagarcía presentó en el registro del Concello una moción solicitando el arreglo inmediato de las deficiencias en el CEIP Rosalía de Castro, en Carril. El centro, que celebró sus 50 años de vida este 2025, presenta deficiencias, señalan los nacionalistas, que "supoñen un risco tanto para crianzas coma para profesorado e demais persoas que accedan ao mesmo".

En este sentido, recuerdan desde la formación que recientemente un niño tuvo que ser atendido de urgencia por una caída que le provocó un golpe en la cabeza, "por sorte sen gravidade, debido ao estado do chan dos patios interiores do colexio". Esta es una de las deficiencias detectadas, el estado de los canalones que dan a estas estancias. "Xa non é que se produzan goteiras, senon que chove literalmente dentro do mesmo", apuntan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

Desde el centro educativo solicitaron en varias ocasiones que se procediese a cubrirlo de hormigón o un pavimento más adecuado, pero la demanda no fue atendida, explican los nacionalistas, que inciden en que, a mayores, el edificio presenta goteras en otros puntos que se usan a diario, como el aula de Psicomotricidad o la Biblioteca.

Lo que reclaman

El BNG también se hace eco de la demanda del centro por cambiar la carpintería metálica, ya que son continuas las corrientes de aire "coas consecuencias que iso implica para a saúde das nosas fillas e fillos así como un despilfarro enerxético ao non conservar o calor no otono e no inverno", señalan los nacionalistas. Para la formación es una "mostra máis do desleixo que a Consellería de Educación mostra cos nosos centros educativos da nosa cidade" y ponen como ejemplo O Piñeiriño, A Lomba o Rubiáns, lista a la cual suman el Rosalía de Castro, de Carril.

Por ello, solicitarán en el próximo Pleno que se inste tanto al Concello como a la Consellería de Educación, conjuntamente, a solucionar los problemas de Carril y llevar a cabo las actuaciones necesarias, como:

Sustitución del actual firme de los patios interiores Cambio de la carpintería de aluminio Reparación de las goteras existentes

"Non se pode xogar coa seguridade e a saúde das nosas crianzas. A actividade diaria como é a dun centro de ensino debe levarse a cabo coa maior seguridade e prevención de riscos posible. É responsabilidade da administración, polo tanto, facer que isto se cumpra", concluyen desde el BNG de Vilagarcía.