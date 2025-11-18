Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El BNG de Vilagarcía lleva a Pleno una moción para el arreglo de las goteras en el colegio de Carril

Los nacionalistas advierten de que el centro, que tiene medio siglo de vida, presenta serias deficiencias

Olalla Bouza
18/11/2025 13:59
Goteras en un patio interior
Goteras en un patio interior
Cedida

El BNG de Vilagarcía presentó en el registro del Concello una moción solicitando el arreglo inmediato de las deficiencias en el CEIP Rosalía de Castro, en Carril. El centro, que celebró sus 50 años de vida este 2025, presenta deficiencias, señalan los nacionalistas, que "supoñen un risco tanto para crianzas coma para profesorado e demais persoas que accedan ao mesmo".

En este sentido, recuerdan desde la formación que recientemente un niño tuvo que ser atendido de urgencia por una caída que le provocó un golpe en la cabeza, "por sorte sen gravidade, debido ao estado do chan dos patios interiores do colexio". Esta es una de las deficiencias detectadas, el estado de los canalones que dan a estas estancias. "Xa non é que se produzan goteiras, senon que chove literalmente dentro do mesmo", apuntan desde la formación que lidera Xabier Rodríguez.

Desde el centro educativo solicitaron en varias ocasiones que se procediese a cubrirlo de hormigón o un pavimento más adecuado, pero la demanda no fue atendida, explican los nacionalistas, que inciden en que, a mayores, el edificio presenta goteras en otros puntos que se usan a diario, como el aula de Psicomotricidad o la Biblioteca.

Lo que reclaman

El BNG también se hace eco de la demanda del centro por cambiar la carpintería metálica, ya que son continuas las corrientes de aire "coas consecuencias que iso implica para a saúde das nosas fillas e fillos así como un despilfarro enerxético ao non conservar o calor no otono e no inverno", señalan los nacionalistas. Para la formación es una "mostra máis do desleixo que a Consellería de Educación mostra cos nosos centros educativos da nosa cidade" y ponen como ejemplo O Piñeiriño, A Lomba o Rubiáns, lista a la cual suman el Rosalía de Castro, de Carril.

Por ello, solicitarán en el próximo Pleno que se inste tanto al Concello como a la Consellería de Educación, conjuntamente, a solucionar los problemas de Carril y llevar a cabo las actuaciones necesarias, como: 

  1. Sustitución del actual firme de los patios interiores 
  2. Cambio de la carpintería de aluminio
  3. Reparación de las goteras existentes

"Non se pode xogar coa seguridade e a saúde das nosas crianzas. A actividade diaria como é a dun centro de ensino debe levarse a cabo coa maior seguridade e prevención de riscos posible. É responsabilidade da administración, polo tanto, facer que isto se cumpra", concluyen desde el BNG de Vilagarcía.

Te puede interesar

Carla Sesar y Tomasa Franco ya están en Aigle, donde competirán en el mítico World Cycling Centre

Carla Sesar y Tomasa Franco ya están en Suiza para disputar el Europeo Júnior de Taekwondo
Gonzalo Sánchez
Los operarios iniciaron esta mañana en el Malecón ribeirense la instalación de la carpa que albergará la pista de hielo desde el 28 de este mes

Comienza en el Malecón de Ribeira la instalación de la carpa que albergará la pista de hielo a partir del 28 de noviembre
Chechu López
El departamento municipal de Promoción Económica de A Pobra presentó el cartel del concurso enmarcado dentro de la programación 'Volta o Nadal, voltan as caramiñas'

El Ayuntamiento de A Pobra pone en manos de los vecinos parte de la ambientación navideña premiando la decoración de sus balcones y fachadas
Chechu López
Julia Santos posa con la medalla de plata lograda en La Nucía

Julia Santos se proclama subcampeona de España de boxeo
Gonzalo Sánchez