Así será la nueva terminal de betunes del Puerto: hasta 250.000 toneladas de producto al año

La terminal de almacenamiento de betunes y asfalto en el Puerto de Vilagarcía está un paso más cerca. El proyecto acaba de salir a exposición pública y contempla una inversión millonaria, nada más y nada menos que de 21.610.700 euros. La actividad – que justo hace un año fue calificada como Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) por parte de la Xunta de Galicia– está promovida por la firma Betunes Gallegos S.L.U.

Según el proyecto lo que se hará es construir una nueva terminal de almacenamiento utilizando dos espacios portuarios en la rada de Vilagarcía que suman un total de 6.782 metros cuadrados. Su capacidad de almacenamiento será de 43.000 metros cúbicos. Además –y así figura en la propuesta aprobada– habrá un espacio subterráneo en el suelo portuario (de aproximadamente unos 732,76 metros cuadrados) para poder acoger el trazado de las tuberías de betún entre el muelle de Comboa y las dos zonas de almacenamiento.

La Zona 1

Los dos espacios que utilizará la nueva terminal están a una distancia de cien metros entre ellas. En la primera – denominada Zona 1– se propone el desmantelamiento de las instalaciones y construcciones existentes sobre la parcela y la nueva ejecución de una planta de almacenamiento de betún. Este espacio tendrá en concreto una capacidad nominal de 33.000 metros cúbicos y útil de 31.000.

En este punto se prevén en concreto tres tanques de almacenamiento: uno de 9.352 metros cúbicos, otro de 4.539 y un tercero de 19.085.

Así pues todas las cantidades importadas y exportadas desde el terminal se medirán a través de puentes de peso y también se verificarán a través del Sistema de Medición Automática de Tanques. Los datos de este medidor automático de tanques y las puentes de peso estarán disponibles para ser recopilados en un sistema de gestión de terminales global.

En esta terminal se espera una distribución de entre 12.500 y 20.000 toneladas de producto al mes, lo que supone un rendimiento anual de 150.000 y 250.000 toneladas. Se prevé que las instalaciones estén en funcionamiento sobre 300 días al año (de lunes a viernes), aunque también se contempla en el proyecto que pueda haber puntualmente alguna descarga o carga los fines de semana.

En esta zona se construirá un edificio principal con oficinas, servicios y casetas de control. Será de 77,4 metros cuadrados. Además se habilitará un edificio de calderas, otro de sala de bombeos de proceso y una sala de bombas PCI y aire comprimido.

La Zona 2

Por su parte en la llamada Zona 2 se propone la reutilización de una planta de almacenamiento de betún que ya existe. Lo que se harán serán obras de mantenimiento y conservación para una capacidad de almacenamiento de 6.720 metros cúbicos y una capacidad útil de 6.000.

El betún llega a la terminal en buques y estos atracan en el muelle y son conectados a una red de tuberías que llevan el betún hasta sus tanques de almacenamiento.

La instalación cuenta con cinco tanques atmosféricos para el almacenamiento de betún. Dos de ellos de 10 metros de diámetro y 7,5 de altura con una capacidad útil aproximada de 589 metros cúbicos. Otros dos tanques tendrán 15x20 metros y una capacidad útil de 848 metros cúbicos. A mayores habrá un tanque de 15 metros de diámetro y 20 de altura y con una capacidad aproximada de 3.125 metros cúbicos.

Aquí también habrá una plataforma de carga, que es una estructura que cuenta con bocas de carga a través de las cuales se vierte el betún almacenado en los camiones cisterna para su distribución.

Para el correcto funcionamiento de las instalaciones se necesita adaptar puntos como el edificio de oficinas, el centro de transformación, las dos salas de máquinas y el brazo de carga de camiones y báscula.

La nueva terminal se conectará con el muelle de Comboa y con la zona 1. Actualmente existe una conducción de betún que conecta este punto con una cámara de interconexión de tuberías y con la denominada Zona 2.

El trazado de las tuberías

Las tuberías servirán para llenar los nuevos tanques de almacenamiento desde los barcos con la finalidad de vender el producto. La nueva tubería permite la transferencia entre terminales y la venta de betún para ser transportado en barco estará formada por tuberías con calentamiento de aceite térmico.

La terminal también estará equipada con un conjunto de instalaciones adicionales para la extinción de incendios, suministro de agua potable, aire comprimido y calefacción.

El producto

Lo que se almacenará en la terminal será betún o asfalto, que por su punto de inflamación de 260º se considera como no clasificado y como inflamable de acuerdo con el código de seguridad del betún. El punto de fusión es de alrededor 37,8º.

Por su parte el suministro eléctrico será realizado desde la red de suministro de la zona. Además también habrá un sistema de abastecimiento de energía térmica con una caldera alimentada a gas natural de la que se estima un consumo de dos millones de metros cúbicos anuales.

En la terminal se instalará un sistema de suministro de agua potable para dar servicio a los aseos existentes en las dos zonas. Se estima un consumo diario de 170 litros de agua por persona y día y se tomará el suministro del agua potable del Puerto. La caldera del sistema de calentamiento de aceite térmico funciona con gas natural, que será suministrado por la empresa de la zona. De hecho se instalará una estación de regulación a medida y desde ella se dirigirá el gas hasta el quemador de la caldera.

El anuncio de la exposición pública de este proyecto millonario – que se sumará a los que ya hay en funcionamiento en las instalaciones portuarias de Vilagarcía– ya ha salido publicado en el Diario Oficial de Galicia. El plazo para presentar las alegaciones oportunas será de un mes.