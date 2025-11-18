Aparece en Padrón el joven que faltaba desde ayer en Carril

cartel desaparecido

El joven de 23 años que llevaba desaparecido desde ayer en Carril acaba de ser localizado en el municipio de Padrón. Fuentes policiales confirman que se trata del chico cuya familia presentó el lunes una denuncia por desaparición, ya que se le perdió la pista en su lugar de trabajo. La asociación SOS Desaparecidos, que presta ayudas a las personas que se encuentran en el trance de no tener información de sus seres queridos, también ha desactivado la alerta por su desaparición.