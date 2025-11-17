Varela destaca el impulso comercial que da la renovación de Campoamor

Representantes políticos liderados por el alcalde visitaron la calle Mónica Ferreirós

Un referente de su modelo de ciudad. Así definió el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, la calle Clara Campoamor que se abría al público el pasado viernes después de varios meses de obras. El regidor socialista acudió a visitar la zona junto a miembros de su gobierno local y también de la Diputación de Pontevedra. De hecho las actuaciones se realizaron con cargo a uno de los planes provinciales, como así recordó el propio Varela.

El alcalde destacó que “se culmina así un eixo moi importante da cidade, como é a Praza de Galicia, Arzobispo Lago e agora Clara Campoamor”. De hecho este vial es el que conecta el corazón de la villa con el Obelisco. Varela indicó que “a nosa aposta é sempre por este modelo, unhas rúas amables para as persoas. Nós sempre defendemos que o espazo público ten que estar ocupado por persoas e non por vehículos. É preciosa e quedou moi ben”.

Culminada esta tríada de calles peatonales el alcalde aseguró que “seguirase traballando noutros puntos” e hizo referencia a la renovación de canalizaciones que se hará tanto en la zona de A Peixería como en una parte de la Avenida da Mariña continuando con el modelo y aplicado en Clara Campoamor.

"A rúa respondeu ben"

Consciente de las críticas suscitadas por las inundaciones registradas hace tan solo unos días por las fuertes lluvias el alcalde defendió el proyecto asegurando que “a rúa respondeu ben” y añadió que los trabajos que se prevén para la citada zona de A Peixería y A Mariña contribuirán a que estos problemas puedan resolverse todavía más rápido.

El alcalde indicó que la humanización de la calles es un polo de atracción para la actividad comercial. “Así o demostran os datos. Temos máis comercios ca nunca e tamén máis empresas. Iso é un exemplo de que a cidade funciona e de que este modelo tamén”.

Las actuaciones en materia de humanización a las que se refiere Varela no solo se ubican en el propio centro neurálgico de la ciudad, sino que el alcalde también hizo referencia a la actuación que se prevé en la calle Bouza de Abaixo, en Vilaxoán.

El regidor socialista reconoció – en referencia a la inversión económica que se llevó a cabo en Clara Campoamor– que el plan de la Diputación permite a los concellos elegir los fondos para que puedan destinarlos a los proyectos que consideren.

Cabe recordar que, de hecho, con cargo a fondos provinciales se ejecutaron a lo largo de los últimos años actuaciones en Vilagarcía tales como la construcción del albergue de peregrinos de Carril, cuyas obras de mejora a raíz de los desprendimientos se prevé que empiecen esta misma semana para intentar reabrirlo cuanto antes. La Diputación ya tiene en los Presupuestos de 2026 fondos reservados para los próximos planes.