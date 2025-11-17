Llega a Vilagarcía el musical 'Bibopalula': Estas son las fechas y precios

Un momento de la representación Cedida

El primer musical infantil en gallego ‘Bibopalula’, de la productora Ainé, llegará al Auditorio Municipal de Vilagarcía el 20 de diciembre. La función será a partir de las 17:30 horas y está dirigida a la infancia a partir de los 2 y hasta los 6 años. Los tickets ya se pueden comprar a través de Ataquilla.com, por un precio de once euros.

El show cuenta la historia de Ava, una experta observadora de pájaros, que está a punto de comenzar una nueva aventura. “Alegre e curiosa, a súa paixón é o bosque e toda a vida que podemos descubrir nel”, señalan en la sinopsis del musical.

Canciones originales

El personaje principal está interpretado por la actriz Lidia Veiga, que contagiará su energía y vitalidad a los espectadores. Robin, Carpin, Pegui y Marli, la conocida como ‘Banda do Bosque’, se embarca junto a ella en esta misión. La música guiará a los protagonistas, a través de doce canciones originales ya conocidas por el público seguidor de ‘Bibopalula’. Temas como ‘O terremoto’ o ‘A poza’ estarán acompañados de efectos especiales. Las entradas para la zona A cuestan 16 euros, 12 para la B y 11 para la C, a los que hay que sumar los gastos de gestión.