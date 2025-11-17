La tubería que provocó la enorme zanja de A Compostela es una de las que van a dar al mar

La zona se encuentra vallada Mónica Ferreirós

Los operarios del Concello de Vilagarcía ya localizaron la tubería de pluviales que provocó la aparición de una gran zanja, dividida en varias, en el último tramo de la playa de A Compostela. Se encuentra en una de las líneas de pluviales que bajan por la arena hacia el mar. El daño se detectó el sábado por la mañana, tras varias jornadas de muchas precipitaciones intensas como consecuencia del paso del temporal 'Claudia'. Los trabajadores ya se encuentran en la zona y confían en tenerlo solventado mañana.

Fue el personal de Emerxencias el primero en llegar a la zona el sábado. Tras las primeras observaciones, concluyeron que la red de pluviales que pasa por Rosalía de Castro colapsara por las intensas lluvias, lo que provocó que los aliviaderos que dan a la playa expulsasen gran cantidad de agua "que foi lavando a area ata formar o buraco", señalan desde el Concello, que incide en que esta red de tuberías también recoge las aguas que bajan desde Guillán y Trabanca Sardiñeira, lo que explica el atasco.

Esta misma mañana, el personal municipal localizó la rotura, que está en la zona soterrada que cruza el arenal hasta la ría. La previsión es que quede reparado a lo largo del día, aunque los operarios no creen que les dé tiempo a taponar con arena la zanja. "A marea está subindo, de feito atópase xa a dous metros da zona dana, polo que non dispoñen de moito marxe para deixalo rematado", explica el concejal de Obras, José María González.

La previsión es que mañana se haga uso de la maquinaria del Concello para hacer el transbordo de la arena y se pueda recubrir la zona dañada.

Labores de limpieza

Al mismo tiempo, los operarios de Urbaser se encuentran haciendo una limpieza de A Concha-Compostela. "O temporal trouxo moito residuo ás praias, polo que xa avisamos ao servizo de limpeza para que o retire", apuntó el edil de Medio Ambiente, Diego García. Son restos de madera, de bidones, de plásticos... En estos momentos, están trabajando con un tractor, que va barriendo la arena, y con una brigada de operarios, que recoge la basura manualmente. Los trabajos se extenderán durante toda la semana próxima, cuando aprovecharán para remover la parte alta de la playa para evitar que rebrote el cadillo.