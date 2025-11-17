Mi cuenta

Vilagarcía

La joven herida en un hotel declaró que se cortó con el cuchillo del embutido

La Policía Nacional investiga los hechos, aunque la principal hipótesis apunta a un accidente

Olalla Bouza
17/11/2025 16:48
Coches policiales en la zona
Coches policiales en la zona
Teijeiro

La joven herida en un céntrico hotel de Vilagarcía utilizó el cuchillo con el que se accidentó para cortar embutido en la habitación. Así lo declaró a la Policía Nacional, que lleva a cabo la investigación. Se encontraba junto a su pareja y ambos coincidieron en que se trató de un incidente. 

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado al domingo. Los jóvenes venían de disfrutar de la noche vilagarciana y les entró hambre, por lo que se pusieron a cortar embutido, según declararon a los agentes. En ese momento, ella sufrió un corte bastante profundo con el cuchillo, justo por debajo de la rodilla, por lo que pidieron ayuda a la recepción del hotel.

 Un trabajador del establecimiento acudió en su auxilio, tratando de taponar la herida y, al mismo tiempo, dando aviso al Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, que movilizó una ambulancia de Urxencias Médicas 061, que fue la que trasladó a la joven al Hospital do Salnés, desde donde después la derivaron a Montecelo. 

Allí fue intervenida quirúrgicamente, ya que la herida le afectó a un tendón, lo que fue lo que provocó la hemorragia. Hasta el hotel se desplazó, en primer lugar, la Policía Local y, posteriormente, al ser necesario abrir una investigación por orden de la autoridad judicial, la Nacional, con agentes de la Científica, para hacer un inspección de la zona. Sin embargo, en todo momento tanto la joven como su pareja mantuvieron que todo se había tratado de un accidente, mientras cortaba embutido con un cuchillo.

