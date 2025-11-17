Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La asociación que ampliará el cementerio de Rubiáns convoca una asamblea

Será este domingo, a las 12:30 horas, en el centro cultural

Olalla Bouza
17/11/2025 20:57
Parcela actual del cementerio
Gonzalo Salgado

La asociación vecinal que gestionará el cementerio parroquial de Rubiáns, que se encuentra inmerso en un proceso de ampliación que duplicará su capacidad, convoca a los interesados a asistir a una reunión. Tendrá lugar el próximo domingo, 23 de noviembre, en el centro de O Souto, a partir de las doce y media del mediodía. 

Confían en la asistencia de todos los interesados en contar con un nicho en la próxima ampliación, ya que se abordarán cuestiones relacionadas, precisamente, con la obra. Una actuación que ahora se gestionará desde esta asociación, que toma el relevo de la Comunidade de Montes de Rubiáns, que se encargó de poner en marcha esta actuación, muy demandada en su momento y que llevaba décadas parada.

 Unas cuarenta personas ya mostraron su interés por contar con un nicho en la parte nueva del cementerio. El objetivo es contar con la inscripción de más particulares para los panteones para cubrir el gasto completo de la urbanización de los terrenos. La actuación cuenta con una ayuda de 60.000 euros del Concello de Vilagarcía. Para poner en marcha esta actuación, fue necesario un convenio con el Arzobispado. La obra se llevará a cabo en varias fases y permitirá ampliar en más del doble.

