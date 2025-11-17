Buscan a un joven de 23 años al que se le perdió la pista en su trabajo en Carril

Cartel lanzado por SOS Desaparecidos

Agentes de la Policía Nacional de Vilagarcía buscan a un joven de 23 años al que se le perdió la pista en su puesto de trabajo esta misma mañana en Carril. Fue la madre del joven la que interpuso denuncia en la Comisaría y la que avisó a SOS Desaparecidos, que ha lanzado su alerta. El joven mide 1,79, es de complexión delgada y la última vez que se le vio vestía con la ropa de trabajo. Desde SOS Desaparecidos piden a cualquier persona que pueda verlo o tenga pistas sobre su paradero que llame al 868 286 726.