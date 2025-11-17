Augas de Galicia frustra la cobertura del exterior del centro cultural de Sobradelo

Fachada del centro sociocultural de Sobradelo Mónica Ferreirós

El centro sociocultural de Sobradelo no podrá contar con la ampliación esperada por los vecinos, ya que la zona exterior, que querían cubrirla para realizar allí también actividades, está afectada por Augas de Galicia. Así se lo notificaron a la asociación Outeiro desde el departamento de Urbanismo del Concello.

La intención del colectivo era la de poner en marcha una pérgola en este espacio, una pequeña franja situada al lado de la fachada. Sin embargo, es una zona en la que los acuíferos están muy presentes, por lo que desde la administración autonómica no permiten hacer ninguna construcción, por provisional que sea, y tendrá que quedar al descubierto, según indica Anxo Lúa, presidente de la AAVV.

Difícil ampliación

Es una de las alternativas que barajaban desde la asociación de vecinos para ganar un espacio que necesitan. También lo buscaban en la explanada exterior, conocida como el ‘campo da festa’, donde se realizan diversos eventos, como el reciente magosto, pero también sardiñadas populares y otro tipo de eventos. La intención era incrementar la superficie por terrenos anexos, pero los propietarios tendrían que retranquear el cierre, con lo que no estarían de acuerdo. Por el otro lado, está catalogado como zona verde e inundable, ya que hay una mina de agua. De hecho, fue precisamente esta situación lo que impidió, en su momento, que el centro sociocultural se construyese en esta ubicación. Por todo ello, sería complicado que el Concello pudiese llevar a cabo la recalificación del terreno.