Los parquistas de Carril tendrán que presentar otro proyecto para clasificar moluscos en O Ramal

Una de las naves de O Ramal Gonzalo Salgado

La Agrupación de Parquistas de Carril deberán presentar un nuevo proyecto técnico para obtener la licencia de actividad que permita abrir las naves de O Ramal. Así consta en la respuesta a las alegaciones presentadas por la OPP que preside José Luis Villanueva, un informe técnico muy detallado en el que se da cuenta de que falta “a documentación mínima esixible” para la tramitación de la autorización a la clasificación de moluscos en estas instalaciones

En cuanto a los criterios urbanísticos, el documento hace hincapié en el hecho de que varias de las licencias que se dio a las obras en las instalaciones a pie de muelle, para mejora de las naves, estaban condicionadas, con indicación expresa, a mantener el uso preexistente, el de almacén. Así quedó recogido en la resolución de Alcaldía del 24 de octubre de 2023 y en la del 23 de diciembre de 2024.

Se da la circunstancia de que esta última se produjo, precisamente, pocos días después de que la Autoridad Portuaria de Vilagarcía anunciase un cambio de usos para estas naves, que tuvo un breve periodo de exposición pública en plenas fechas navideñas. Esta modificación añadía la venta a la clasificación de bivalvos y moluscos y su almacenamiento. Sin embargo, en el Concello los proyectos presentados hablaban, en todo momento, de almacén.

Rechazo a las alegaciones

Lo que presentaron en el Concello, a la espera de que aleguen la documentación, se refiere a la apertura de local situado en la Rúa Peirao número 6 destinado a la clasificación y registro de moluscos. Pero en ningún momento en esta parte hacen referencia a la venta, pese a que en las instalaciones ya se celebró al menos una subasta, por lo que desde el Concello enviaron un requerimiento para el cese de actividad. Lo mismo volvieron a hacer en octubre, poco después de que la Xerencia de Urbanismo rechazase las alegaciones presentadas por la OPP y dejando claro que, en todo caso, el cambio de uso en la nave de o Ramal “necesita tramitarse por licenza con proxecto técnico”.

El informe urbanístico incide en que aunque en las obras realizadas en las naves “semella entreverse a intencionalidade do promotor” de adecuarlas “para o novo uso”, no se dio conocimiento de este paso a la administración municipal, “posto que sempre se mantivo na documentación o uso de almacén”.

La puesta en marcha de una “lonxa encuberta” en O Ramal generó un malestar tanto en grupos políticos como BNG y EU, así como en el propio gobierno local, que mostró su apoyo a la Cofradía de Carril, que se opone a este uso en estas naves.

Los objetivos de la OPP

La puesta en marcha de las dos naves que la organización de productores tiene en el muelle de O Ramal busca un “cambio radical” en la forma de trabajar de los concesionarios de los viveros. La entidad defiende estas instalaciones para la clasificación de los moluscos, que hasta ahora se realiza en las propias embarcaciones, al aire libre o incluso en locales particulares.

La entidad que preside José Luis Villanueva cuenta para ello con un total de 2.116,08 metros cuadrados, que también quieren dedicar a la promoción turística del marisco cuyo nombre está ligado, internacionalmente, al del pueblo de Carril.

En su propia revista, los parquistas explicaban que la nave 6, la que quieren destinar a la clasificación de moluscos, permite “garantizar un buen proceso de selección y reducir así la merma de productos acuícolas que se producía al realizar esta labor al aire libre, estando expuestos a los agentes e inclemencias climáticas”. Además, la entidad entiende que también permite mejorar la higiene y la estanqueidad climática.

En cuanto a la nave 5, es la destinada a la un fin absolutamente promocional. Allí se pondrá en marcha un centro de divulgación, en el que se llevarán a cabo actividades interpretativas y de difusión de la gastronomía, la actividad y el paisaje ligados a la acuicultura; pero también acciones de sensibilización y educación destinados a la población en general y a compradores potenciales. En ambas instalaciones se llevaron a cabo obras, como el aislamiento de fachadas y el acondicionamiento interior o el cambio de cubrición y solera, así como la mejora de las carpinterías. Este mismo año, se iniciaron los trámites para la creación de una pasarela metálica. Todas estas actuaciones, señalan desde el Concello parecen encaminadas, precisamente, al uso que la Agrupación de Parquistas anuncia publicamente. Pero el tramitado, hasta septiembre, fue el de almacén.