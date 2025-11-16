Las reinas de la cocina: Las setas maridan con todo en Vilagarcía

Asistentes a la Festa dos Cogumelos Mónica Ferreirós

Las setas y champiñones son amigos de todo en la cocina, y bien lleva años demostrándolo la asociación A Cantarela, que en su edición número 30, y pese a las lluvias y desagradables temperaturas, reunió a un buen número de fans de lo micológico en la Praza da Peixería.

El motivo no era menor, ya que el equipo de cocina preparó sabrosos platos, en el que el sabor de los hongos se combinó con el arroz, el fideo para una fideuá de vértigo o los pimientos de piquillo, entre otras elaboraciones que pudieron degustar los más afortunados en las instalaciones situadas en la Avenida da Mariña.

Entre ellos el alcalde, Alberto Varela, que acudió a dar su respaldo a una cita que lleva ya años ocupando un hueco muy importante en la agenda cultural del otoño en Vilagarcía. La Praza da Peixería fue también el escenario en el que se entregaron los premios del Concurso de Cociña, en los que los que se dan maña entre los fogones demostraron sus habilidades para combinar las setas, tanto en lo salado, con un buen bacalao, como en lo dulce, con un postre de arroz con leche para poner el broche.