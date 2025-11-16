Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las reinas de la cocina: Las setas maridan con todo en Vilagarcía

A Cantarela tuvo un gran éxito con su Festa dos Cogumelos

Olalla Bouza
16/11/2025 19:13
Asistentes a la Festa dos Cogumelos
Asistentes a la Festa dos Cogumelos
Mónica Ferreirós

Las setas y champiñones son amigos de todo en la cocina, y bien lleva años demostrándolo la asociación A Cantarela, que en su edición número 30, y pese a las lluvias y desagradables temperaturas, reunió a un buen número de fans de lo micológico en la Praza da Peixería.

 El motivo no era menor, ya que el equipo de cocina preparó sabrosos platos, en el que el sabor de los hongos se combinó con el arroz, el fideo para una fideuá de vértigo o los pimientos de piquillo, entre otras elaboraciones que pudieron degustar los más afortunados en las instalaciones situadas en la Avenida da Mariña. 

Entre ellos el alcalde, Alberto Varela, que acudió a dar su respaldo a una cita que lleva ya años ocupando un hueco muy importante en la agenda cultural del otoño en Vilagarcía. La Praza da Peixería fue también el escenario en el que se entregaron los premios del Concurso de Cociña, en los que los que se dan maña entre los fogones demostraron sus habilidades para combinar las setas, tanto en lo salado, con un buen bacalao, como en lo dulce, con un postre de arroz con leche para poner el broche.

Te puede interesar

El ideal gallego

La Navidad se celebrará sobre dos ruedas y con chocolatada en la Papanoelada motera de Dena
A. Louro
La concejala de Igualdade, Mar Pérez, con el cartel oficial

Cambados convoca una concentración bajo el lema 'Coidano de nós' para el 25-N
A. Louro
Una de las últimas ediciones de la Ruta de Tapas da Matanza

El PP lamenta la “falta de interés” del gobierno al no sacar adelante la Ruta de Tapas da Matanza
Fátima Pérez
Tuberia rota

El Concello de Vilagarcía repondrá mañana la arena del gran socavón de A Compostela
Olalla Bouza