La Policía Nacional abre una investigación por el incidente que sufrió una mujer en un céntrico hotel de Vilagarcía

Dos coches policiales en la zona Teijeiro

La Policía Nacional de Vilagarcía, con un coche patrulla y otro de la Científica, se desplazó esta mañana a un céntrico hotel de Vilagarcía, para investigar un presunto accidente que sucedió de noche y en el que una mujer resultó herida. En concreto, sufrió cortes, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al Hospital y, finalmente, intervenida quirúrgicamente.

Fue la Policía Local la primera en acudir a la zona y comprobar que la mujer precisaba atención sanitaria, por lo que una ambulancia la trasladó a un centro médico. Ya al mediodía, la Policía Nacional se desplazó al establecimiento, ya que aunque todo apunta a un incidente fortuito, como la mujer estaba acompañada debe abrirse una investigación para descartar otras hipótesis.

Al precisar la mujer ser operada, el protocolo establece dar cuenta a la autoridad judicial, para descartar indicios delictivos, por lo que las averiguaciones, además de tomar declaración de presuntos implicados y/o testigos, incluyen inspecciones oculares y periciales realizadas en el lugar de los hechos.