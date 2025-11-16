Mi cuenta

Vilagarcía

La entrada de agua en el transformador hace saltar las alarmas en Carril

Hasta la zona se desplazaron la Policía Local y Emerxencias, que comprobaron que lo que desprendía la instalación era vapor y no humo

Olalla Bouza
16/11/2025 13:42
Praza da Liberdade de Carril
El transformador se encuentra en la Praza da Liberdade
Mónica Ferreirós

La entrada de agua en el transformador de Carril, durante la noche de ayer sábado, generó alarma entre el vecindario, que vieron salir lo que creían que era humo, por lo que dieron aviso a la Policía Local de Vilagarcía. Los agentes y los efectivos del Servizo Municipal de Emerxencias se desplazaron a la zona, pero comprobaron que se trataba de vapor de agua, por lo que no se corría ningún peligro.

En cualquier caso, desde el cuerpo municipal se dio cuenta la empresa concesionaria del Centro de Transformación, 'UFD Distribución Eléctrica', para que tome las medidas oportunas.

Cabe recordar que hace unos días el Concello de Vilagarcía anunciaba que había autorizado ya la retirada de este transformado, situado en la Praza da Liberdade, así como la repotenciación del sistema eléctrico a través de varias calles de la localidad. Se trata esta de una actuación muy demandada por los residentes en la zona. Eso sí, desde la Asociación de Veciños piden que se haga con la mayor celeridad posible. 

Ahora, la pelota está en el tejado de 'UFD Distribución Eléctrica', que se compromete a realizar estas labores además de reponer los pavimentos y dejarlos en las mismas condiciones en las que estaban.

