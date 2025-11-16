El Concello de Vilagarcía repondrá mañana la arena del gran socavón de A Compostela

Tuberia rota Mónica Ferreirós

El Concello de Vilagarcía procederá mañana a tapar el gran socavón que se abrió en el tramo final de la playa de A Compostela, donde se encuentran los edificios altos, y que permanece vallado. Son, en realidad, varias hendiduras sobre el arenal, alguna más profunda que otra, y en las que se puede encontrar, además de agua, bloques de los bordes del Paseo Marítimo.

La causa, explican desde la administración municipal, fue la rotura de una tubería situada en Rosalía de Castro, durante la tarde de ayer, sábado, en la que se registraron precipitaciones con gran intensidad. Una fuerza que se unió a la del mar, provocando que los aliviaderos de dicha infraestructura, que van a dar a A Compostela, dejasen la arena convertida en un manantial, con varias zanjas.

El Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía se desplazó a la zona cuando se produjo el incidente, en la tarde del sábado, y procedió a vallar toda la zona, que así continuaba durante la mañana de ayer, para evitar así que corriesen peligro tanto los que caminan por la playa como los que lo hacen por el Paseo Marítimo.

La intención, explican desde el Concello, es que mañana mismo se proceda a retirar esta señalización y a tapar el socavón, reponiendo la arena removida. En cualquier caso, desde Ravella señalan que no hay ningún riesgo de vertido, ya que la tubería rota es de pluviales y, por tanto, se trata de agua limpia.

Cabe recordar, en este sentido, que se trata de una zona donde hay bancos marisqueros y viveros, por lo que desde Ravella lanzan un mensaje de tranquilidad, incidiendo en que no existe riesgo de contaminación por esta avería.

En la zona donde se encuentra el socavón había, antiguamente, varios manantiales que iban a dar al mar, así como también aliviaderos de tuberías conectadas a los inmuebles. Precisamente fue esto último lo que provocó el enorme socavón, dividido en varias zanjas.