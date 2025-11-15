Vuelan las entradas para ver a Touriñán y Perdomo: 'Amoriños' tendrá doble función

Touriñán durante otro espectáculo Cedida

La Concellería de Cultura de Vilagarcía programa una doble función del monólogo ‘Amoriños’, de David Perdomo y Xosé Antonio Touriñán, tras agotar todas las entradas en apenas 48 horas. Ante las expectativas generadas, el departamento que dirige la socialista Sonia Outón decidió poner en marcha otra sesión, a las 18:30 horas del 13 de diciembre, justo antes de la inicialmente prevista, que será a partir de las nueve de la noche.

La verdad es que el nombre de Touriñán suele ser sinónimo de éxito de ventas en Vilagarcía, donde acompañado por el siempre esperado Carlos Blanco también agotó entradas en más de una ocasión, la última hace solo un mes, en el final de ‘Somos Criminais’.

Precios y horarios

El binomio Touriñán-Perdomo también estuvo en Vilagarcía en dos ocasiones anteriores, con ‘Corentena’ y con ‘Corentena-Game Over’, alcanzando también mucho éxito. En esta ocasión, el show producido por Ainé se define como un “First Dates á galega, con citas tolas e paixóns imposibles”. Un espectáculo protagonizado por personajes que deberían juntarse, pero que lo hacen igual. “Humor salvaxe e moito corazón”, explican desde la productora.

Las entradas para esta segunda función ya están a la venta. Tienen un precio de entre 16 y 22 de euros, sin contar con los gastos de gestión. Las más caras, en la zona A; mientras que en la B costarán 19 y las más baratas serán en la C, a 16. En el caso de que no se agoten, se pondrán también a la venta en la taquilla, desde dos horas de que comience la actuación.