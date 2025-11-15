Más Navidad en Vilagarcía: Estas son las fechas del Fexturrón

Una edición anterior del Fexturrón Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía amplía la duración del Fexturrón, que estará abierto desde el 28 de noviembre hasta el 11 de enero, ambos incluidos. El año pasado, la afluencia batió todos los récords con más de 80.000 visitantes. La infancia volverá a ser la protagonista de la edición, con actividades infantiles como talleres, sesiones de magia, photocalls, atracciones y la estrella del recinto, la pista de hielo natural.

Esta es una de las atracciones más populares, una de las pocas que hay en toda España y que este año volverá a crecer y ocupará más del 25 por ciento del recinto de Fexdega. "Os organizadores usarán un potente canón de neve para que a experiencia sexa aínda máis especial", explicó el concejal de Promoción Económica, Álvaro Carou. Estará abierta todos los días de 11 a 14 horas y de 16:30 a 22 horas; con la excepción del 24 y el 31 de diciembre, que será de 11 a 19:30 horas; y el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero, que será de 17 a 22 horas.

"Está a piques de comezar unha das épocas máis máxicas do ano e o Concello fará todos os esforzos para que a cativada viva as festas con toda a ilusión posible", apuntó Carou.

Precios y bonos

Los precios se mantienen igual que el año pasado: Entrada general a 7 euros; bono para 10 accesos por 55 euros. La duración de cada vuelta son 40 minutos. La infancia podrá disfrutar de una amplia zona de atracciones. Como es habitual, los tickets son válidos para consumir cualquier día mientras dure el evento. Habrá un precio único de cinco entradas a cinco euros. El horario, tanto del parque como de todas las actividades, será de 16:30 a 21 horas; salvo el 24 y el 31 de diciembre (16:30-19:30) y los festivos de Navidad, Año Nuevo y Reyes, cuando abrirá de cinco de la tarde a nueve de la noche.

El recinto estará completamente decorado de Navidad. Habrá disponible una zona con cafetería y dulces para que las familias puedan relajarse mientras juegan los más pequeños. Cada día habrá actividades diferentes, como un taller de cocina, donde aprenderá a elaborar platos típicos de estas fechas; o la visita de personajes infantiles que se irán anunciando a lo largo de las semanas. Fexdega también recibirá a Papá Noel, que hablará con las niñas y niños y recogerá las cartas con sus deseos.