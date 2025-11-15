El Concello señalizará la zona de carga y descarga de la Plaza de Abastos de Vilaxoán

Praza de Abastos de Vilaxoán Mónica Ferreirós

La Xunta de Goberno Local aprobó reforzar la señalización de la Rúa Avelina Nogueira, que pasa por delante de la Praza de Abastos de Vilaxoán, como peatonal, pero con zona de carga y descarga para los placeros. Es a raíz de un informe de la Policía Local, en el que se hace constar que el 4 de febrero se emitió un informe por requerimiento, para poner un paso de peatones en esta zona.

El cuerpo municipal hace constar que es necesario la señalización de la Travesía como peatonal, para dar seguridad a los usuarios de peatones que por ella transiten. Sin embargo, ante la petición de los placeros para contar con una zona de carga y descarga que permita realizar la actividad diaria, el ejecutivo socialista acordó también reforzar las indicaciones en este sentido.

Así, la señalización existente se completará con la leyenda ‘Agás carga e descarga de 7 a 11 horas e de 15 a 18 horas’, según consta en el acuerdo de la Xunta de Goberno Local.

Lo cierto es que la zona de las inmediaciones del mercado de abastos vilaxoanés experimentará un cambio importante, con la actuación prevista en Bouza de Abaixo. Además, la propia Avelina Nogueira experimentó mejoras durante el pasado verano, con la puesta en marcha, por parte de Portos de Galicia, del asfaltado revindicado por la Asociación de Veciños, para suprimir las molestas bolsas de agua que se generaban con frecuencia en la zona.