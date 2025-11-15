Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Del cocido a las setas: Qué hacer mañana domingo en Vilagarcía

La Festa dos Cogumelos pone el broche de oro a la programación del Outono Micolóxico

Olalla Bouza
15/11/2025 19:16
Festa dos cogumelos vilagarcia a cantarela outono micoloxico asistentes peixeria
Asistentes a una edición anterior del evento que organiza A Cantarela
Mónica Ferreirós

Los amantes de la buena gastronomía tienen mañana donde elegir en Vilagarcía, ya que en la Praza da Peixería se celebrará la Festa dos Cogumelos; mientras que O Piñeiro, en Renza, se rendirá culto al cocido. Los que apuesten por los platos más ligeros, tendrán de la mano del Outono Micolóxico, que organiza A Cantarela, una oportunidad de lo más variado. Habrá degustación de recetas con hongos y de vino albariño, como es ya tradicional, desde las 12 horas hasta las tres y media de la tarde. Pero también será la ocasión para que los que más maña tengan con los fogones demuestren sus habilidades, en el Concurso de Cociña, todo un clásico del Outono.

Las setas dieron siempre muestra de su versatilidad en la cocina, tanto para platos dulces como salados, y será una nueva ocasión para comprobarlo.

Más contundente es la propuesta de las comisiones de fiestas O Piñeiro y Santa Mariña, con la segunda edición de la Fiesta del Cocido, en la Carballeira. Habrá 220 comensales, menú infantil, carpa, queimada y chocolate con churros. Pero también música, con Nós de Sobradelo para la alborada, la charanga Xuntanza de Rubiáns en la sesión vermú y Chic y Dj Liss desde las 14:30 horas.

Te puede interesar

Brindis durante el Pincho de Nadal del PP de Cambados

El PP de Cambados prevé mayoría absoluta en 2027 para poner fin a “doce anos de desfeita política”
A. Louro
Raúl trata de controlar el balón en el área visitante ante la presencia del capitán del Sporting

El Sporting de Gijón aguantó el chaparrón arlequinado en el Manuel Jiménez, 1-2
Gonzalo Sánchez
Imagen de archivo del campo de San Miguel de Deiro

La Diputación invertirá 140.000 euros para el cambio de césped del campo de San Miguel de Deiro
A. Louro
Acto de presentación del certamen

A Illa convoca el concurso de carteles de la Cabalgata de Reyes con 100 euros en vales de compra
A. Louro