Del cocido a las setas: Qué hacer mañana domingo en Vilagarcía

Asistentes a una edición anterior del evento que organiza A Cantarela Mónica Ferreirós

Los amantes de la buena gastronomía tienen mañana donde elegir en Vilagarcía, ya que en la Praza da Peixería se celebrará la Festa dos Cogumelos; mientras que O Piñeiro, en Renza, se rendirá culto al cocido. Los que apuesten por los platos más ligeros, tendrán de la mano del Outono Micolóxico, que organiza A Cantarela, una oportunidad de lo más variado. Habrá degustación de recetas con hongos y de vino albariño, como es ya tradicional, desde las 12 horas hasta las tres y media de la tarde. Pero también será la ocasión para que los que más maña tengan con los fogones demuestren sus habilidades, en el Concurso de Cociña, todo un clásico del Outono.

Las setas dieron siempre muestra de su versatilidad en la cocina, tanto para platos dulces como salados, y será una nueva ocasión para comprobarlo.

Más contundente es la propuesta de las comisiones de fiestas O Piñeiro y Santa Mariña, con la segunda edición de la Fiesta del Cocido, en la Carballeira. Habrá 220 comensales, menú infantil, carpa, queimada y chocolate con churros. Pero también música, con Nós de Sobradelo para la alborada, la charanga Xuntanza de Rubiáns en la sesión vermú y Chic y Dj Liss desde las 14:30 horas.