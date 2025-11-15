Cruce de acusaciones entre Concello de Vilagarcía y Patrimonio de la Xunta a cuenta de la Casa Jaureguízar

Fachada de la Casa Jaureguízar Mónica Ferreirós

La rehabilitación de la Casa Jaureguízar enfrenta al Concello con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. Las críticas por el retraso en el último informe, desde el mes de febrero, fueron respondidas por la administración autonómica, que señala que hasta en dos ocasiones tuvieron que archivar el expediente porque faltaba documentación.

Sucedió en 2021, cuando la nueva documentación solicitada no fue aportada, y en 2023, lo que provocó que ambos expedientes “fosen arquivados por desestimento”, señalan desde el organismo dependiente de la Consellería de Cultura.

Desde el Concello, sin embargo, culpan a los cambios de “xefes e criterios” en la propia Dirección Xeral. “Neste tempo levamos xa dous proxectos e un informe de ruína, é dicir, fixemos exactamente o que nos pediron. O que non pode ser é que cada vez que facemos o que nos piden, se produza un novo cambio de responsables e de criterios e teñamos que comezar de novo”, señalan desde Ravella, que incide en el retraso en otros expedientes, como el de la obra de Vicente Risco. Patrimonio, por su parte, señala su ánimo de colaborar, explica que los técnicos se reunieron con el Concello y que el expediente de Jaureguízar “está previsto que se resolva nos vindeiros días”.