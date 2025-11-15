Catuxa Salom sorprende en Ferrol con su nuevo disco 'Caldo'

Actuación en el teatro Jofre

La vilagarciana Catuxa Salom logró una exitosa presentación de su nuevo disco en el teatro Jofre de Ferrol. Allí, las canciones de ‘Caldo’ sonaron en total comunión con el público, en un espectáculo en el que la acompañaron Yudit Almeida al contrabajo y coros y Lucía Cortiñas en percusión y coros, teniendo también gran importancia los elementos visuales.

Catuxa, que ya irrumpiera en la escena independiente estatal con la publicación de su epé debut ‘Nunha aldea’, llega ahora con su primer elepé, un trabajo conceptual que refleja el duro despertar al darse cuenta de que la vida en el rural no es tan idílica, según explican desde la productora. Lleno de emociones profundas, el disco pone en valor el papel crucial de los cuidados y las amistades.

A través de nueve temas, con el hilo conductor del agua, Catuxa se sumerge en un universo sonor “único e ecléctico, nunha fusión de raíces porteñas e folclore galego desde a aldea de Lugo que a acolle”, explican. Lejos de la idealización bucólica, muestra canciones maduras y crudas que invitan a enfrentar la soledad, el duro invierno y la necesidad de crear conexiones y redes humanos. ‘Amores rusos’, ‘Mar adentro’, ‘Ela cando baila’ o ‘Instinto’ son algunos de los temas.