Un veinte por ciento de los menores denuncian acoso escolar

Una de las charlas de Amigos de Galicia Cedida

La Fundación Amigos de Galicia realizó un estudio en la percepción del acoso escolar y el ciberacoso, detectando que un 20 por ciento del alumnado gallego sufre o sufrió algún caso. Participaron un total de 892 menores de distintos centros de Educación Secundaria de la comunidad autónoma, tras asistir a charlas de sensibilización y prevención impartidas por a propia entidad.

La mayor parte del alumnado se siente satisfecho y el 67 por ciento dicen estar a gusto, mientras que un 27 por ciento solo lo están a veces y un 4% no lo están; además, el 85% considera que tiene un buen círculo de amistades y el 80% dice que puede hablar de sus problemas con la familia, lo que refleja un entorno relacional mayoritariamente positivo. Pese a ello, señalan desde Amigos de Galicia, un 20 por ciento dice haber sido víctima de acoso escolar en algún momento de su vida.

A través de las redes

El estudio detecta también los cambios en las formas, ya que el 12 por ciento de los encuestados implican haber sido víctimas de ciberacoso. En el otro extremo, un 15 por ciento reconoce haber acosado a algún compañero o compañera y un 6% haber participado en situaciones de ciberacoso. En cuanto a las plataformas, Instagram cuenta con más casos.