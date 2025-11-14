¿Sabes cuánto azúcar comes? Este es el semáforo nutricional del centro de salud de Vilagarcía

La mesa informativa estuvo funcionando toda la mañana

El centro de salud de Vilagarcía instaló una mesa informativa para concienciar en el Día Mundial contra la Diabetes. El equipo de enfermería de San Roque utilizó, además, una forma muy dinámica: Una ‘mesa semáforo’, con juegos interactivos, en el que el azúcar era el gran enemigo a batir.

Un azúcar que está presente en muchos alimentos en los que ni siquiera se espera, y oculto, explica Ana Sartajes, residente de Enfermería Familiar y Comunitaria, en epígrafes como “sin azúcares añadidos”.

“Lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, una mermelada que pone eso no tiene añadidos, pero sí 25 gramos de azúcar, que es la cantidad recomendada para un adulto para todo el día”, apunta Sartajes.

Propuestas alternativas

Lejos del pesimismo de restringir alimentos, lo que se propone desde San Roque son alternativas. En vez del famoso Colacao, un cacao puro, que se encuentra en la zona verde de la mesa semáforo y, por tanto, se puede consumir todos los días. También el aguacate o su derivado guacamole, el tomate, el yogur natural o, frente a las pastas tradicionales, otras hechas con guisantes. En la zona naranja, es decir, aquellos alimentos de los que no se puede abusar, se encuentran el queso fresco o la salsa de soja. En la zona roja, no sorprenderán la mayor parte de los alimentos o platos que aparecen, como las pizzas precocinadas, el pan de molde, los refrescos de cola o el tomate frito envasado.

Unas pautas para cambiar de hábitos y evitar las tendencias que se están detectando en San Roque. “Hay un incremento de pacientes en pre-diabetes que, a partir de los 50 años, empiezan a asumir riesgos por dificultades de metabolismo. En el caso de las mujeres, porque engordan con la menopausia”, explica Sartajes. La clave, en muchos casos, está en la alimentación.