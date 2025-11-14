Los bonos "Son da Casa" saldrán a la venta el 1 de diciembre

El Concello habilitará un punto de venta física con horarios y días todavía por confirmar Gonzalo Salgado

Los bonos de la campaña "Son da Casa" de Vilagarcía podrán adquirirse a partir del 1 de diciembre. Comerciantes y hosteleros interesados en participar ya pueden inscribirse en la campaña que, este año, decidió que todos los establecimientos que quieran participar deberán realizar el trámite a través de la Sede Electrónica. En concreto deberán presentar una instancia genérica solicitando la adhesión.

Según figura en las bases de la convocatoria los establecimientos no tendrán fecha límite para darse de alta. De hecho podrán hacerlo hasta el mismo día del fin del programa. El plazo límite para agotar los bonos que se compren será el 1 de enero. Los participantes podrán recoger los distintivos acreditativos de la participación en la Campaña 2025 en el departamento de Promoción Económica del Concello o en la sede de la asociación Zona Aberta.

Número de vales

A partir del 1 de diciembre el Concello emitirá 3.750 paquetes de bonos por valor de 30 euros, de los que los consumidores pagarán 20 y la administración local abonará los 10 restantes. El dinero se repartirá en dos bonos por valor de 10 euros y otros dos por valor de 5. Solo se podrá adquirir un máximo de dos paquetes por DNI, por lo que solo se acumulará un valor máximo de 60 euros por persona.

El importe no consumido no será recuperable y los bonos podrán gastarse en establecimientos comerciales, de hostelería, tiendas de proximidad o en la Praza de Abastos entre otros servicios.

Los bonos se adquirirán a través de la plataforma municipal ticket.vilagarcia.gal y también se habilitará un punto de venta física con horarios y localización todavía por decidir.