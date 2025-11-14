Las obras de reparación del albergue de Carril empezarán para la semana

Interior del albergue de Carril, que lleva cerrado desde septiembre Gonzalo Salgado

Las obras de reparación del albergue de Carril empezarán la próxima semana. Será el Concello – como ya se había señalado–el que asumirá la realización de unos trabajos que ascenderán a 4.400 euros. El plazo de ejecución es de un mes y la idea es que las instalaciones puedan reabrirse cuanto antes. El concejal de Turismo, Álvaro Carou, declara que “o goberno local ofreceuse a arranxalo dende o primeiro momento”. Cabe recordar que fue a principios del mes de septiembre cuando Turismo de Galicia – que es la que gestiona las instalaciones– informó de que se cerraba el albergue al público tras detectarse problemas estructurales en el mismo. Finalmente –y así lo expusieron desde Ravella tras el análisis realizado por los técnicos en el lugar– lo que había pasado es que se habían desprendido cuatro bovedillas cerámicas del forjado, lo que obligó a cerrar la instalación por miedo a que pudiese pasar lo mismo con otras.

Técnicos de la empresa Applus – contratada por la Xunta de Galicia– certificaron que “non se detectaron problemas estruturais que puideran comprometer a estabilidade do edificio”. De hecho el incidente se relacionó con “factores térmicos, con cambios bruscos de temperatura, que provocaron que as bovedillas se expandirán de máis”.

Plazos

La Xunta Local de Goberno del próximo lunes dará luz verde a las reparaciones, que se estima que podrán empezar a mediados de semana. En concreto se instalará una red de acero galvanizado anclada y tensada sobre los elementos estructurales como vigas y viguetas, que impidan que pueda producirse cualquier otro desprendimiento fortuito.

Señalan desde el Concello que la decisión fue pactada entre la administración local y la autonómica. Las tareas con mayor dificultad tendrán una duración aproximada de un mes ante la necesidad de instalar un andamio para poder acceder a la zona dañada en cuestión.

Carou subraya que “esperamos que o albergue poida reabrir o antes posible para poder seguir dando acollida aos centros de peregrinos que pasan pola nosa cidade”.

El albergue de Carril estuvo solo abierto dos meses hasta que tuvo que ser cerrado. Es el primero de la red pública de Xacobeo que hay en la comarca de O Salnés.