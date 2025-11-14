Había ganas de estrenar Clara Campoamor en Vilagarcía

Primeros viandantes por Clara Campoamor Mónica Ferreirós

Había ganas de pasear por Clara Campoamor, una calle que no solo cambia de imagen, sino también de nombre y que, además, completa el eje peatonal junto a la Praza de Galicia y Arcebispo Lago, con un diseño similar aunque con algunos cambios. Para empezar, el verde estará más presente en un vial que deja atrás su nombre franquista (Conde Vallellano), pero también los coches y el aspecto de carretera. Para ello, el gobierno que preside el socialista Alberto Varela invirtió un total de 660.000 euros, tras una modificación de la partida para dar salida a unos imprevistos relacionados con las tuberías.

Ahora ya está todo listo, Clara Campoamor se emerge como nuevo lugar de paseo y encuentro en Vilagarcía y como conexión natural con la Avenida da Mariña, pero también con A Baldosa, O Castro y el centro histórico de Vilagarcía.

Fueron muchos los que no se quisieron perder la nueva imagen de la calle, incluso cuando los operarios todavía le daban los últimos retoques a maceteros, papeleras, bancos o incluso al llamativo “tobogán” que será, sin duda, una de las atracciones de Clara Campoamor.

Eficiencia energética

La calle abre al público tras acabar con la colocación de mobiliario y luminarias, que serán tipo led para incidir en la eficiencia energética. También se procedió a la instalación de las luces que los bancos llevarán en la base. El forrado en madera del elemento central de la calle fue también otro de los pasos que se dieron en los últimos días de las obras en Clara Campoamor.

Fueron, en concreto, ocho meses de obras, que se vieron ligeramente aplazadas por imprevistos que surgen durante los trabajos o por las condiciones climáticas, ya en las últimas semanas. El objetivo de esta obra era el de dotar al centro vilagarciano de una nueva calle “vangardista, máis accesible para os comercios e totalmente segura para os peóns”.

Son 1.500 metros de terreno en el centro de la localidad, que cuenta ya con zonas ajardinadas y con otro de los elementos esperados: Las jacarandas, que dotarán de color a Clara Campoamor, especialmente al florecer. Además, conecta con el circuito peatonal que se inició hace unos años con la Praza de Galicia y que siguió con Arcebispo Lago, ambas con un diseño similar. Pero también con las peatonalizaciones hechas en el casco urbano por el bipartito que encabezaba Dolores García, las de la Rúa do Río y Castelao.

Esta nueva apuesta por la movilidad peatonal del gobierno de Alberto Varela será también, pronto, camino hacia el nuevo centro de salud, que construye la Xunta de Galicia en la Avenida da Marina, justo en frente al término de Campoamor.