El traslado temporal del mercado sigue en pausa por la obra de O Con

La obra que afecta a la parte de la Praza de Abastos obligará a modificar temporalmente el mercadillo Gonzalo Salgado

Los vilagarcianos tendrán que esperar todavía un poco más para ver finalizadas las obras de saneamiento en el entorno del río de O Con. La Consellería de Medio Ambiente confirma que los trabajos se han prolongado durante seis meses más, por lo que los tanques de tormenta no estarán listos al completo para finales de este año como se había dicho hace meses. Augas de Galicia espera – en todo caso–que los trabajos que se están realizando en la zona de Fexdega estén listos a finales de este mismo año. Eso sí, los trabajos en la explanada delantera de la finca de A Maroma todavía están a pleno rendimiento y acabarlos por completo implica también adecentar toda la zona para que el aparcamiento pueda abrirse de nuevo al público.

Primer semestre

Por lo que hay que esperar más es por la finalización de los trabajos en el entorno de la avenida Valle-Inclán y la Praza de Abastos. Estarán listos –dicen desde la administración autonómica– en el primer semestre de 2026. Más tarde, no obstante, de los plazos que se manejaban inicialmente y en un punto en el que habrá que ponerse de acuerdo con el Concello para ejecutar cambios en el mercadillo. Y es que todavía queda tarea por delante y será preciso retirar de forma temporal los puestos que hay más pegados al río. De ahí que los retrasos en esta obra millonaria – eso sí– también hayan sido criticados fuertemente por el gobierno local.

Cabe recordar que la ejecución de este proyecto mantiene cerrada desde hace más de dos años la explanada delantera de Fexdega y provocó cambios de circulación constantes a lo largo de todo este tiempo en la avenida Rodrigo de Mendoza, así como cortes en otros puntos del trazado del río de O Con como a Xunqueira y la propia Valle-Inclán.

Recuerdan desde la Xunta de Galicia que la obra de los tanques de tormenta es para mejorar de forma considerable la red de saneamiento y minimizar los vertidos. Su finalidad no es, en todo caso, la de evitar inundaciones.

La inversión en el proyecto de los tanques de tormenta es – junto a la que se hará próximamente en la ampliación de la EDAR de Vilagarcía– una de las inversiones más potentes en materia de saneamiento que se harán en la capital arousana para intentar resolver el problema de los vertidos.