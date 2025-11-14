Comerciantes y placeros de Vilagarcía se suben a lo digital para aumentar y fidelizar clientela

Los placeros aprendieron a crear contenido con sus "smartphone"

La Cámara de Comercio impulsa a lo largo de todo el mes de noviembre un programa de dinamización comercial y digital con especial hincapié en la implantación del nuevo sistema de facturación Veri*Factu. El programa se hace con la participación de los autónomos de la Praza de Abastos y también con la asociación de comerciantes y hosteleros de Zona Aberta.

Tal y como explican desde el ente cameral el programa se orienta a mejorar el aprovechamiento por parte de los comerciantes de las posibilidades que ofrecen las herramientas digitales y los canales de comunicación como recursos complementarios esenciales para aumentar la visibilidad en el mercado. También para llegar a nuevos públicos, fidelizar clientela y mejorar las ventas.

Tres ejes de actuación

El primer pilar del programa se centra en la digitalización y permitirá mejorar las habilidades básicas de uso de redes sociales. Una herramienta ya básica para el pequeño comercio haciendo hincapié en la creación de contenidos audiovisuales.

El segundo eje de actuación se centra en el diseño de acciones para aprovechar la dinamización comercial online, pero también offline. Así se programan eventos que puedan ser atractivos para la clientela y con alto interés como contenido para las redes.

El tercer punto incluye diversas actividades de dinamización comercial con motivo de la próxima campaña de Navidad, diseñadas para aumentar la visibilidad de la Praza de Abastos y de los comercios en fechas clave.

Calendario de actividades

Tras una formación en Zona Aberta sobre conceptos básicos de digitalización el calendario continuará los próximos días. El lunes 17 en la primera planta del Mercado de Abastos habrá un taller sobre Veri*Factu. El martes 18, en la sede de Zona Aberta, será el turno de un curso sobre cómo comunicarse mejor con los clientes gracias a herramientas como wasap.

El día 24 la Praza de Abastos acogerá un taller sobre códigos QR como aliados para el negocio. En ese mismo espacio habrá dos showcookings (el 20 y el 26) a cargo del chef José Manuel Mallón, centrados en pescado, conservas y carne.

El Programa de Dinamización Comercial y Digital terminará con un acto institucional el jueves 27 en la sede de la Cámara de Comercio (en la calle Maruja Mallo) y al día siguiente - coincidiendo con el Black Friday- se celebrará la Fiesta del Mercado con una gran actuación musical, degustación de chocolate con churros y sorteo de códigos QR.