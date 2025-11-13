Mi cuenta

Vilagarcía

Vilagarcía acoge la presentación de nuevas investigaciones sobre Valle-Inclán

El acto es este sábado en la sala de conferencias del Auditorio a partir de las 20 horas

Fátima Frieiro
13/11/2025 11:47
Una actividad en torno a la figura de Valle-Inclán en Vilanova
Estatua de Valle-Inclán en Vilanova
Gonzalo Salgado

El Auditorio Municipal acoge el sábado la presentación de nuevos estudios sobre la figura del escritor Ramón María del Valle-Inclán recogidos en la revista "Foro Galicia e Valle-Inclán" promovida por la entidad homónima.

El acto será en la sala de conferencias a partir de las ocho y contará con entrada libre. El coloquio será presidido por el nieto del escritor, Xanqui del Valle-Inclán, y en él se hablará de los últimos trabajos de los investigadores Víctor Viana y Ángel Varela.

El proyecto busca poner en valor la biografía y la obra literaria del autor "máis internacional de Galicia", cuyos textos fueron traducidos a más de 35 idiomas "e cuxa identidade e estilo non precisan de pseudónimo para seren recoñecidos dentro das letras mundiais". El sumario de este ejemplar de la revista, número 2 del año 2, incluye la investigación "As obras de Valle-Inclán en Rusia" de Viana e Varela, y la de su familiar, que tiene el título de "Valle-Inclán e o sindicalismo de autores".

