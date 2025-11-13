Retiran la chapa metálica de la fachada del centro de salud de San Roque por riesgo de desprendimiento

Los efectivos accedieron al tejado para poder proceder a la retirada

Efectivos de Emerxencias y Protección Civil de Vilagarcía acudieron hoy mismo al centro de salud de San Roque para retirar la chapa metálica de la fachada principal, que estaba a punto de caerse. Emerxencias tuvo que acceder al tejado del inmueble para proceder a la retirada de la chapa y evitar así posibles riesgos. Accedieron con cuerdas y material de trabajo en altura y anclados al camión escalera.