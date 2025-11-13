Recogen más de medio centenar en Vilaxoán para pedir información sobre Bouza de Abaixo: Estos son los motivos que les preocupan

Meixide y Boullosa, directivos de la Asociación de Veciños de Vilaxoán Cedida

La Asociación de Veciños de Vilaxoán recoge 57 vecinos de los afectados para reclamar información pública sobre el proyecto de humanización de Bouza de Abaixo, que cuenta con una inversión de 770.000 euros. Son varias las preocupaciones que tienen los residentes en la zona, que piden que se expongan los planes en el salón del centro sociocultural de O Preguntoiro, explicado por los técnicos.

En concreto, lo que inquieta a la ciudadanía de la zona son la eliminación de veinte plazas de aparcamiento en el tramo próximo a la rectoral y confluencia con la Avenida de Cambados; el tendido eléctrico y telefónico y la situación de algunos garajes con uso diario- tanto por discapacidades como por uso laboral- durante el tiempo de ejecución de la obra, estimado en ocho meses.

Por ello, la Asociación de Veciños entregará por registro esta semana las 57 firmas recogidas entre residentes en la zona. "Esperamos que haxa unha resposta a esta demanda, pois iso vai significar o importante que é a información que a veciñanza precisa sobre o espazo de afectación. Hai que dicir que estamos a falar dunha obra que vai desde a Rúa Avelina Nogueira ata a confluencia coa Avenida de Cambados", explica el presidente, Cándido Meixide, que incide en que el proyecto significará "unha renovada e positiva posta en valor da rúa".

Además, la asociación confía en que la empresa adjudicataria sea "solvente e seria", para que no suceda "o que tivemos que sufrir coa intervención da rúa Vázquez Leis, orixe da creación da plataforma Esperta Vilaxoán", cuya representación más visible acabó formando parte de la actual directiva de la AAVV de Vilaxoán.