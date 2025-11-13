Ravella, forzada a devolver otros 110.000 euros del crédito solicitado para la Casa Jaureguízar

Imagen de detalle de la Casa Jaureguízar Gonzalo Salgado

El gobierno local de Vilagarcía acaba de aprobar la devolución al Instituto Galego de Vivenda e Solo la cantidad de 110.000 euros. Una cuantía que forma parte del crédito de 884.000 euros que la Xunta concedió en su día al Concello para la rehabilitación de la Casa Jaureguízar y que–de momento– no ha podido ejecutarse. Los retrasos vienen dados porque, tal y como ya denunciaron en varias ocasiones desde Ravella, el expediente sigue pendiente de Patrimonio. Dicen desde la administración municipal que la respuesta al último requerimiento está sin contestación desde el mes de febrero. Es la segunda cantidad que Ravella tiene que devolver a la Xunta por este asunto.

De hecho fue en diciembre del año 2023 cuando Concello e IGVS firmaron un convenio para el acceso del primero al Fondo de Cooperación. Este va destinado a actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido en municipios de menos de 50.000 habitantes. De ahí que desde Ravella entendiesen que el proyecto de Jaureguízar encajase a la perfección en estas partidas. El destino del inmueble, como ya se dijo en varias ocasiones, será un centro de mayores.

Los "atrancos"

El ejecutivo de Alberto Varela tilda de “insostible” la situación. Declara la portavoz municipal, Tania García, respecto a los retrasos de Patrimonio que “se teñen moito traballo, como adoitan contestar, que a Xunta contrate máis técnicos ou ben que deleguen as súas competencias. O que está claro é que nin os concellos nin os particulares podemos seguir así”.

El Concello entiende que en el caso de la Casa Jaureguízar el proceso puede ser más lento debido a su complejidad y por las discrepancias técnicas. Lo que no comprenden son los retrasos en el proyecto de Vicente Risco o en el escudo de Vilaxoán. “É dificilmente xustificable que un informe poida tardar dez meses en ser emitido. Xa non é que esta interferindo na execución normal do presuposto do Concello, senón que, como no caso de Jaureguízar, compromete financiación que é, paradoxicamente, da propia Xunta”.

El gobierno local expone que los “atrancos” de Patrimonio fueron ya desde el principio. Recuerda que, entre otras cosas, la entidad autonómica pedía un estudio de patología de los materiales que justificara la propuesta municipal. “E así se fixo”, indica García. En mayo de 2024 fue cuando la Dirección Xeral denegó el derribo del interior del edificio manteniendo la fachada principal. Fue pocos meses después cuando, tras un encuentro de responsables municipales en Patrimonio, se decidió que el Concello presentase un informe de ruina técnica de la casa como vía para desbloquear el permiso. Un informe que se remitió al organismo en febrero de este año y para el que todavía no hay respuesta.

Así las cosas la administración local subraya que, con este asunto, están “nun limbo”. Además desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo requieren cada seis meses el estado de ejecución de préstamo pedido y del que, de momento, no se ha tocado ni un euro.