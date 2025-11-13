La Xunta contribuyó a eliminar tres vertidos de aguas residuales en Vilagarcía

Imagen de archivo de un vertido en el río de O Con

La Xunta, a través de Augas de Galicia, contribuyó a eliminar recientemente tres puntos de vertido de aguas residuales de carácter municipal en el centro urbano de Vilagarcía, que afectaban al río de O Con cerca de su desembocadura.

El personal del Programa de Control de Vertidos detectó dos de estas incidencias en el marco de las labores rutinarias que realiza en este concello, durante la campaña de inspección de la red fluvial de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. La tercera, fue tras recibir una notificación del Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia 112.

Los dos primeros, explican desde la administración autonómica, consistían en filtraciones de aguas residuales "procedentes da rede de saneamento municipal cara ao rego de Santa Mariña, xusto na súa confluencia co Río do Con". El tercero, que vertía hacia este mismo río bajo la Rúa Valle Inclán, tenía su origen en una "deficiencia na impulsión que forma parte da infraestrutura de saneamento municipal que vai soterrada por esta rúa".

Las tres incidencias fueron puestas en conocimiento del Concello, para que adoptase las medidas oportunas, con el fin de corregir estos aportes irregulares al dominio público hidráulico.

Refuerzo de la tubería y supresión del atasco

En una inspección posterior a la zona, los técnicos de Augas de Galicia comprobaron la enmienda de los tres puntos de vertido. Los que finalizaban en el regato de Santa Mariña fueron eliminados una vez que el gobierno local solventó el atranco existente en la red de saneamiento. En el caso de la incidencia en la impulsión, vinculada a la estación de bombeo de la zona, el Concello la arregló mediante el refuerzo de la tubería soterrada bajo la acera, con lo que se puso fin a los aportes irregulares al dominio público hidráulico.